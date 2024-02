Michael Douglas sa po 6 rokoch vracia. Zahrá si významnú historickú postavu USA, sleduj prvé zábery seriálu

Pripravovaný historický seriál Franklin zatiaľ nemá trailer, ale objavili sa prvé fotky. Postavu Benjamina Franklina stvárni Michael Douglas, ktorého vo filmoch vídame už len občas.

Michael Douglas sa na veľkom plátne naposledy poriadne objavil v jednej z vedľajších rolí v čínskom akčnom filme Animal World z roku 2018 alebo v troch sériách seriálu Kominského metóda. Tento rok ho však môžeš očakávať s parochňou v životopisnom seriáli Franklin. Seriál zatiaľ nemá trailer, ale zverejnil prvé fotky.

Herec stvárni v pripravovanom historickom seriáli jednu z najvýraznejších postáv v Spojených štátoch amerických na konci 18. storočia – Benjamina Franklina. Ten je považovaný za tzv. otca zakladateľa a je známy v súvislosti s oslobodením amerických kolónií od britskej nadvlády a so založením USA v roku 1776. Okrem toho bol Franklin aj vplyvným mysliteľom a vynálezcom.

Zdroj: Apple TV+/ČSFD/voľne na použitie

Franklin v 70. a 80. rokoch pôsobil vo Francúzsku ako diplomat a snažil sa získať podporu francúzskeho kráľovského dvora pre americkú nezávislosť od Veľkej Británie. S pomocou svojho vnuka sa stal kľúčovou postavou pri uzatváraní francúzsko-americkej vojenskej aliancie v roku 1778 a tiež v realizácii parížskej zmluvy, ktorá roku 1783 ukončila vojnu medzi Veľkou Britániou a USA, a to uznaním nezávislosti trinástich kolónií na východnom pobreží dnešných USA.

Osemdielnu sériu pripravili scenáristi Kirk Ellis a Howard Korder a zamerajú sa na osemročné pôsobenie Benjamina Franklina vo Francúzsku. Ellis je scenáristom vydarenej série z roku 2008 o Johnovi Adamsovi. Diplomata a zároveň Benjaminovho vnuka Williama Templa Franklina si v seriáli zahrá Noah Jupe. Ďalej sa tu objaví Eddie Marsan v úlohe Johna Adamsa.

Seriál vznikol podľa knihy Stacy Schiff s názvom A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. Nakrúcanie seriálu prebiehalo vo Versailles. Celý seriál je pod záštitou Apple TV, takže sa objaví na ich platforme. Prvé tri diely budú dostupné 12. apríla. Ďalších päť dielov sa bude postupne pridávať v týždenných rozstupoch.