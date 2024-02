Dara Rolins si za vystúpenie na jarmoku v Zlatých Moravciach vypýtala 10 000 eur. Obyvatelia sa búria, mesto vraj nemá peniaze

Ľudia o ňu nestoja, mesto radšej prosia o opravu ciest a chodníkov. Zlaté Moravce sú totiž najzadlženejšie mesto na Slovensku a išlo by o veľký zásah do rozpočtu.

Dara Rolins, ktorá má za sebou niekoľkonásobne vypredanú pražskú O2 Arénu, by mala v septembri vystúpiť na jarmoku v Zlatých Moravciach. Informáciu potvrdila riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu Simona Holubová. Obyvatelia mesta s tým však majú problém – myslia si, že mesto na to nemá peniaze, informuje Pluska.sk.

Zlaté Moravce sú totiž aktuálne najzadlženejším slovenským mestom, pričom v počte obyvateľov sú 40-krát menšie ako Bratislava, upozornil týždenník Trend. Ich dlh bol však napriek tomu vyčíslený na približne 5,4 milióna eur.

Domácich najviac trápia rozbité chodníky a zdemolované cesty. „Chodníky a cesty v niektorých štvrtiach sú v katastrofálnom stave, rovnako aj detské ihriská. Najviac ma trápi oblasť pri vlakovej železničnej stanici, kde sa nachádza domov pre seniorov,“ povedala pre denník Plus jeden deň miestna obyvateľka Helena. Dodáva však, že samospráva sa zreteľne snaží mesto zveľaďovať.

Jarmok v Zlatých Moravciach.

Miestnych však najviac rozhorčili priority mesta, keď si na tradičný jesenný jarmok zavolali populárnu celebritu, no cesty ani chodníky opraviť nedokážu. „To je absolútny vrchol, zaujímalo by nás, koľko jej za to mesto zaplatí. Máme tu plno domácich umelcov, ktorí by radi vystúpili,“ vyjadril sa obyvateľ mesta. „Keby tie peniaze dali radšej do opráv. Nič sa tu už celé roky nerobí, chodníky sú v hroznom stave,“ dodal.

Holubová však vysvetlila, že mesto má na dvojdňový jarmok každoročne rozpočet 20-tisíc eur. „Snažíme sa Zlatomoravčanom každý rok priniesť kvalitný kultúrny program. A keďže Dara Rolins sa nám zmestila do nášho stanoveného rozpočtu a ide o naozaj kvalitnú a populárnu účinkujúcu, rozhodli sme sa tento rok práve pre ňu,“ uviedla pre denník. Neskôr dodala, že speváčka si za vystúpenie vypýtala 10-tisíc eur.