Godzilla a Kong budú mať v novom filme vzťah ako Mel Gibson a Murtaugh zo Smrtonosnej zbrane

Godzilla x Kong: The New Empire bude zábavný blockbuster.

Godzilla x Kong: The New Empire je pokračovanie Godzilla vs Kong, filmu, v ktorom sa tí dvaja pobili len preto, aby sa na konci spoločne spojili proti väčšej hrozbe. V novom filme budú parťáci, ale rozhodne nebudú kamaráti. Bude medzi nimi rivalita. Ich vzťah priblížil režisér snímky Adam Wingard v rozhovore pre magazín Empire.

„Je medzi nimi prímerie. Godzilla kontroluje svet na povrchu a Kong je v Hollow Earth. Rozhodne nie sú vo vzťahu, kde sa majú jeden druhému ozvať v prípade hrozby. King Skar je však niekto, komu musia čeliť spoločne. Dynamika nefunkčného vzťahu partnerov v boji je pravdepodobne tá najlepšia, ktorá opisuje Godzillu a Konga. Tieto dve monštrá nevedia rozprávať, a tak bude ich komunikácia poriadne drhnúť a dôjde k nedorozumeniam.“

Wingard následne prezradil, že si zobral inšpiráciu z filmov z 80. a 90. rokov, menovite z Lethal Weapon (Smrtonosná zbraň). Dodal, že diváci sa môžu tešiť na viaceré verzie Godzilly. Snímka dorazí do kín 28. marca 2024.