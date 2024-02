Predpovedali Simpsonovci opäť budúcnosť? To, že ľudia budú nosiť v uliciach Apple Vision Pro, vraj tušili už pred 8 rokmi

„Simpsonovci už pred 8 rokmi vedeli, ako smiešne budú ľudia vyzerať v Apple Vision,“ smejú sa ľudia na sociálnych sieťach.

Fanúšikovia sú presvedčení, že Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť. Už niekoľkokrát sa v minulosti stalo, že obľúbený animovaný seriál akoby vedel dopredu predvídať udalosti, ako napríklad keď v jednej zo starších epizód zobrazili, že sa Donald Trump stane americkým prezidentom, a o pár rokov nato sa ním skutočne stal.

Podľa The New York Post to tvorcovia kultového seriálu dokázali opäť. Už v roku 2016 podľa fanúšikov predpovedali VR headset Apple Vision Pro, ktorý je v momentálne v predaji za 3 500 dolárov a stal sa hitom internetu. Na sociálnych sieťach sa totiž šíria videá ľudí, ktorí majú headset od Applu na hlave, chodia v tom po ulici a bizarne mávajú pred sebou rukami.

Podobné zobrazenie akýchsi VR okuliarov bolo v Simpsonovcoch už pred 8 rokmi. V epizóde s názvom Friends and Family si pán Burns najme Marge, Barta, Lisu a Maggie na to, aby stvárnili jeho rodinu vo virtuálnom svete.

Následne sa zariadenie rozšíri medzi ľuďmi a obyvatelia seriálového Springfieldu narážajú do stĺpov a padajú do kanálov. „Simpsonovci už pred 8 rokmi vedeli, ako smiešne budú ľudia vyzerať v Apple Vision,“ komentoval jeden z používateľov na platforme X.

Náhlavná súprava pre virtuálnu realitu naozaj prepisuje technologickú sféru. Len počas prvého týždňa od jej vydania sa predalo vyše 200-tisíc kusov. Toto zariadenie ovládaš očami a gestikuláciou rúk a dokážeš si vychutnať tie najrôznejšie zážitky od koncertu tvojho obľúbeného speváka až po virtuálne safari.