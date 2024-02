FOTO: Raperi hrali opäť vo väzení. Čis T, Slipo a Hajtkovič odkazujú, že bola lepšia nálada ako v kluboch

Legendárne trio z Petržalky odsúdeným zarapovalo známe hity aj novšie skladby.

Po Separovi a odsúdenom Karlovi koncert vo väzení odohrali aj členovia petržalskej rapovej skupiny L.U.Z.A. Čistychov (Čis T), Slipo a ich DJ Hajtkovič si sympatie odsúdených väzňov získali neformálnym a priateľským vystupovaním, píše na Facebooku Zbor väzenskej a justičnej stráže.

„Po takmer 5 rokoch sa do bratislavského ústavu opäť vrátili legendy slovenskej rapovej scény, známe nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku a v Českej republike,“ uvádza ZVJS.

V priestoroch väznice zazneli známe hity aj novšie skladby. Legendárne trio odsúdeným zarapovalo skladby ako Priamo z Petržalky II, Moje mesto, Každý kto ma pozná, ale aj stále populárne skladby Akcia jasná, Večer s Lúzou, Kto do teba kameň, Aby si niečo, a ďalšie.

Nálada bola lepšia ako na niektorých koncertoch v kluboch

„Už samotný príchod vzbudil vlnu nadšenia u odsúdených a obvinených, ktorí privítali slávne trio potleskom,“ priblížil atmosféru koncertu ZVJS. „Odsúdení aj obvinení sa počas vystúpenia dobre bavili, čo dávali na vedomie opakovaným bujarým potleskom, pripájaním sa k rapu a nefalšovaným nadšením z každej ďalšej skladby. Publikom sa počas celého koncertu niesli pokriky uznania a obdivu.“

Atmosféru si pochvaľovali aj samotní raperi. Nálada na koncerte bola podľa ich slov „lepšia ako na niektorých koncertoch v kluboch“.

„Ďakujeme za možnosť vniesť trochu kultúry do týchto končín a zaspomínať si so starými pesničkami na staré časy,“ napísali raperi do kroniky ústavu Bratislava

V novembri 2023 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Dubnica nad Váhom, kde si trest odpykáva aj raper Karlo, koncert odohral aj Separ.

Odsúdencom zarapoval skladby ako Ruka hore, Buldozér, Špina, Váž si, čo máš či Nemôžem za to, že... Koncert sa odohral v priestoroch jedálne pre odsúdených, kde v minulosti rapoval aj odsúdený Karlo. Spolu so Separom prišli aj jeho DJ a producent Smart zo skupiny DMS a hypeman Osťo.