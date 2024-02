Brad Pitt bude hrať v poslednom filme Quentina Tarantina. Aká bude jeho údajná „labutia pieseň“?

Brad Pitt už po tretíkrát spojí sily so známym režisérom Quentinom Tarantinom. Herec prikývol na úlohu vo filme The Movie Critic.

Tarantinov desiaty a údajne posledný film má hotový scenár a očakáva sa, že natáčanie sa začne ešte tento rok v Los Angeles, informoval Deadline. Premiéra filmu je naplánovaná na budúci rok.

Jednu z hlavných úloh teraz dostal Brad Pitt. Ten už s úspešným režisérom v minulosti spolupracoval na filmoch ako Nehanební bastardi (Inglourious Basterds) a Vtedy v Hollywoode (Once Upon a Time in Hollywood). Za druhú menovanú snímku získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Dej filmu The Movie Critic sa odohráva v Kalifornii v 70. rokoch a rozpráva príbeh cynickej filmovej kritičky, ktorá recenzuje filmy a pornografické časopisy. Postava je údajne voľne inšpirovaná životom Pauline Kael, zosnulej newyorskej spisovateľky, ktorá bola jednou z najvplyvnejších filmových kritičiek svojej doby. Tarantino sa v minulosti vyjadril, že film je založený na osobe, ktorá naozaj žila, ale nikdy nebola skutočne slávna.

Šesťdesiatročný scenárista sa vraj inšpiroval aj prácou, ktorú vykonával ako tínedžer, a to doplňovaním pornočasopisov do automatov. Vo svojom údajne rozlúčkovom filme by chcel vidieť posledný výkon Brucea Willisa, ktorý pre chorobu ukončil svoju hereckú kariéru. Špekuluje sa aj o účasti herca Paula Waltera Hausera, ktorého môžete poznať z filmu Ja, Tonya.

Režisér je však veľmi tajnostkársky a žiadne ďalšie informácie nie sú známe. Brad Pitt v súčasnosti nakrúca film o formule 1 s režisérom filmu Top Gun: Maverick Josephom Kosinským. Film sa teda pravdepodobne začne nakrúcať v druhej polovici tohto roka.