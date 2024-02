Kontroverzné zobrazenie polonahého Ježiša vyvolalo pohoršenie. Autor však tvrdí, že Kristus by s tým bol spokojný

„Kristus je láska a odpustenie. Takúto urážku mňa a obrazu by považoval za zlo, ale odpustil by im, lebo vie, že nevedia, čo hovoria a čo robia,“ odkázal svojim kritikom prestížny maliar.

Kontroverzné zobrazenie biblickej postavy Ježiša Krista od španielskeho maliara Salustiana Garcíu pobúrilo kresťanov. Originálna interpretácia odzrkadľuje polonahého Krista po zmŕtvychvstaní, ako stojí pred červeným pozadím a intímne partie si zakrýva kusom látky. Sevillský maliar svoje dielo obraňuje a tvrdí, že inšpiráciou mu bol jeho vlastný syn.

„Väčšinu svojej kariéry som strávil viac v zahraničí ako v Španielsku a menej v Seville, možno preto môj štýl vyvolal v meste rozruch,“ uznal García pre španielsky denník El Diario. „Možno som bol príliš sebavedomý, pretože som začal predávať svoje obrazy veľmi skoro a mám diela vo veľmi dôležitých súkromných zbierkach.“

Reagoval tým najmä na kritikov, ktorí považujú jeho zobrazenie Spasiteľa za veľmi sexuálne. „Obraz som namaľoval s úprimnosťou a čistotou ducha. Namaľoval som Ježiša Krista pokojného a vyrovnaného, ​​víťaza nad smrťou, jeho tvár odráža splnenie úlohy, že porazil smrť a vykúpil nás z hriechu. Nechcel som maľovať Krista zúboženého mučením a bolesťou.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Semana Santa Sevilla SSS (@semana_santa_sevilla_sss)

Inštitúcia, ktorá každoročne organizuje sevillské predveľkonočné podujatia, sa nazýva Rada bratstiev a cechov. Prestížny maliar tvrdí, že rada mu dala plnú kreatívnu voľnosť a umožnila mu zobraziť Krista podľa svojich predstáv. Práve spomínané predveľkonočné obdobie je spojené so zobrazením ľudí, ktoré niekto môže vnímať ako chúlostivé.

Umelec argumentuje tým, že sám Boží syn by kritikom nevenoval žiadnu pozornosť: „Kristus je láska a odpustenie. Takúto urážku mňa a obrazu by považoval za zlo, ale odpustil by im, lebo vie, že nevedia, čo hovoria a čo robia.“