Nepremeškaj šancu prihlásiť sa do duálneho vzdelávania. V tejto spoločnosti sa absolventi vypracovali aj na vedúce pozície

Rozhoduješ sa, kam na strednú? Vieš o tom, že môžeš študovať a zároveň pracovať? Okrem vedomostí tak získaš cennú prax aj vlastné financie.

Jeden týždeň stráviš v školskej lavici, druhý ťa zase čaká zaujímavá prax priamo v predajni. Vieš si predstaviť, že by tvoja stredná škola prebiehala takto? Potom je pre teba duálne vzdelávanie ideálnou voľbou. Ak sa plánuješ prihlásiť, možno oceníš, že viacerí spokojní absolventi odporúčajú práve Kaufland.

„Vyštudovaný dualista u nás automaticky dostáva pracovnú ponuku. Je bežné, že niektorí si chcú ešte užiť leto a na pozíciu nastupujú od septembra. V minulom ročníku maturovalo až desať žiakov, pričom deväť z nich u nás začalo pracovať hneď od júla, čo považujem za vynikajúci výsledok. Bol to zatiaľ náš najúspešnejší ročník, z čoho mám veľkú radosť,“ hovorí Daniela Laluhová, HR špecialistka spoločnosti Kaufland Slovensko.

Zo študenta vedúcim predajne

S prístupom známeho reťazca k svojim zamestnancom vrátane absolventov duálneho systému vzdelávania je spokojný aj David Kubovič. „Páčila sa mi myšlienka, že nebudem musieť sedieť stále iba v škole a že si po škole nemusím hľadať brigádu na rozdiel od svojich kamarátov. S odstupom času ako veľkú výhodu vnímam fakt, že rovno po škole som už mal skúsenosti s prácou, lebo som si počas praxe prešiel všetkými pracovnými pozíciami,“ menuje dôvody, pre ktoré sa podľa neho oplatí prihlásiť sa do duálu.

David ostal v Kauflande aj po skončení štúdia a dnes pracuje ako vedúci oddelenia food. „Neskôr by som sa chcel vypracovať na pozíciu vedúceho obchodného domu. Vďaka duálnemu vzdelávaniu mám dostatočné skúsenosti, aby som pracoval na svojej budúcej kariére,“ dodáva.

Toto sú ďalšie benefity

Absolventi duálneho systému vzdelávania bývajú spravidla sebavedomejší, vedia lepšie komunikovať, a čo je mimoriadne dôležité, v mladom veku sa naučia hospodáriť s peniazmi. Zároveň sa môžu pochváliť rozsiahlymi znalosťami o obchode v čase, keď ich „neduálni“ vrstovníci o budúcej kariére iba začínajú rozmýšľať.

Mať prax v odbore je podľa Daniely Laluhovej v súčasnosti zásadná výhoda. „Študenti u nás získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im školský systém nedokáže sprístupniť v takej miere, ako to robíme my. Sú tak oveľa viac pripravení do skutočného života.“

Výhody duálneho vzdelávania:

Už od prvého ročníka si môžeš zarobiť viac ako 320 eur mesačne.

Okrem preplatenej každej hodiny, ktorú stráviš v praxi, máš nárok na príspevok na stravu, cestovné a ubytovacie náklady v prípade, že si na internáte.

Získať môžeš aj motivačné štipendium alebo odmenu za vynikajúci prospech.

Samozrejmosťou sú bežné zamestnanecké výhody – od vianočných a vitamínových balíčkov cez možnosť používať Multisport a Sphere kartu.

Kto sa môže stať dualistom?

Duálne štúdium je určené žiakom základných škôl, ktorí učenie zvládajú bez väčších problémov. Duál totiž môže byť zo začiatku trochu náročnejší, keďže si študent zvyká na kombináciu školy a pracovného prostredia. Aj preto Kaufland prihliada na vysvedčenia z 8. a 9. ročníka, a pokiaľ je zrejmé, že uchádzač základné učebné návyky má, pozýva ho aj s rodičom na vstupný rozhovor.

Čo v prípade, že budeš chcieť pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Žiaden problém, reťazec počíta aj s touto možnosťou. Svojich absolventov k ničomu nezaväzuje, naopak, podporuje ich v ďalšom rozvíjaní zručností a vedomostí.

Zdroj: Kaufland

„Viacerí naši študenti si volia kombináciu, teda štúdium na vysokej škole a prácu na čiastočný úväzok. Máme aj rozvojové programy pre absolventov VŠ, do ktorých sa môžu neskôr zapojiť. Vysoký počet absolventov, ktorí po skončení duálneho štúdia u nás nastupujú do práce, odzrkadľuje ich skutočný záujem ostať s nami v reálnom pracovnom procese,“ dodáva Daniela Laluhová.

Študuj u TOP zamestnávateľa

Aktuálni deviataci majú aj v nadchádzajúcom školskom roku 2024/2025 možnosť zvoliť si na štúdium maturitný odbor obchodný pracovník. Kaufland je súčasťou duálneho vzdelávacieho systému už ôsmy rok a v jeho prevádzkach nabrali praktické skúsenosti desiatky študentov.

„Vďaka duálnemu systému vzdelávania získavame kolegov, ktorí sú orientovaní na prax a vyznajú sa v našich procesoch. Môžu rýchlejšie kariérne rásť a ďalej sa rozvíjať. Niektorí absolventi sa vypracovali a aktuálne u nás zastávajú aj vedúce pozície,“ dodáva Daniela.

Spoločnosť, ktorá na Slovensku zamestnáva vyše 7 800 zamestnancov, sa navyše môže pochváliť ziskom prestížneho ocenenia Top Employer Europe 2024 a Top Employer Slovensko 2024. Už šiesty rok po sebe potvrdzuje, že patrí k najlepším zamestnávateľom nielen na Slovensku, ale aj na európskom pracovnom trhu. O dôvod viac, prečo si podať prihlášku práve sem.

Ako na to? Stačí sa prihlásiť na strednú školu, s ktorou Kaufland duálne spolupracuje. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke kaufland.sk/dual alebo napíš na [email protected]