Rick sa po 6 rokoch vracia do The Walking Dead. Vo februári dostane vlastný seriál, ktorý pripomína najlepšie série TWD

Walking Dead je sp├Ą┼ą. Nov├í minis├ęria pod─ża trailera vyzer├í ako to najlep┼íie, ─Źo si div├íci pam├Ątaj├║ z p├┤vodn├ęho seri├ílu.

The Walking Dead sa u┼ż skon─Źil, no tvorcovia roz┼íiruj├║ svet zomb├şkov r├┤znymi spin-off seri├ílmi. Po podarenej prvej s├ęrii o Darylovi vo Franc├║zsku sa pohne vpred aj pr├şbeh Michonne a Ricka. Rick Grimes seri├íl opustil e┼íte v 9. s├ęrii v roku 2018. Herec si chcel od neust├íleho nakr├║cania The Walking Dead odd├Żchnu┼ą a ┼ít├║dio AMC s n├şm pl├ínovalo nato─Źi┼ą tri filmy.┬á

Situ├ícia sa v┼íak zmenila a namiesto troch filmov dostan├║ div├íci ┼íes┼ą seri├ílov├Żch epiz├│d v minis├ęrii The Ones Who Live. Div├íci v nej uvidia, ─Źo sa stalo s Rickom po jeho zranen├ş a zmiznut├ş, pri─Źom si u┼żij├║ aj postavu Michonne, ktor├í sa ho sna┼ż├ş n├íjs┼ą. Ako vidie┼ą v traileri, Rick tr├ívi posledn├ę roky v nezn├ímej arm├íde, ktor├í sa sna┼ż├ş zbavi┼ą svet zomb├şkov. Prv├í epiz├│da nov├ęho seri├ílu vyjde 25. febru├íra 2024.┬á