Moderátor Vlado Voštinár: Banky dávali hypotéky za 0,7 % úrok. Potom to narástlo na 5 % a ľudia na to zrazu nemajú

„Dostali sme sa do štádia, keď sa to stalo scestné a chybné, nenormálne a nelogické a napriek tomu do toho ľudia išli. Dnes majú títo klienti hypotéky za 250-tisíc na 30 rokov,“ vysvetľuje Voštinár v rozhovore pre Refresher.

„Stalo sa, že trh ochorel, ale teraz sa pomaly uzdravuje. Dnes čakáme, čo urobia drahé úroky na hypotékach s cenami bytov, ktoré pomaličky klesajú, či na to budú reflektovať banky. Toto sú veci, ktoré teraz v momente neviem odhadnúť ani ja.“

Charizmatický moderátor Vlado Voštinár, ktorý patrí už viac ako dve dekády k najvýraznejším osobnostiam slovenskej šoubiznisovej scény a televízie Joj, nám v rozhovore okrem vývoja na realitnom trhu porozprával aj pikošky z nakrúcaní svojich relácií. Zaujímal nás jeho názor na moderátorské fiasko Jasminy Alagič, ale aj to, ako sa k moderovaniu vlastne dostal.

Keď si totiž zapneš Inkognito, privíta ťa širokým úsmevom, ak prepneš na Nové bývanie, s nadhľadom ti poradí vo veci realít. Fanúšikovia hudby ho však poznajú aj z Fun rádia, kde kedysi začínal, a potom aj z Rádia Twist (dnes už Rádio Viva). Všetko však mohlo dopadnúť inak. Do sveta médií sa však dostal náhodne.

„Keďže som vyštudovaný poľnohospodár, robil som v podniku na družstve. V podstate ma oslovovali pán vedúci, ale dojil som tam aj kravy. Bola to práca, ktorá bola psychicky aj fyzicky pomerne náročná, ale veľmi ma to bavilo. Kariéra sa mi začala formovať tak, že by som mohol podnikať v agrobiznise a potravinárskom odvetví. Lenže potom sa všetko zmenilo,“ hovorí pre Refresher.

Aké zmeny čakajú Nové bývanie a čo si myslí o moderátorskom výkone Jasminy Alagič? Zdroj: REFRESHER/Tomáš Biely

„Sú len dve miesta na svete, kde sa mi zrýchli tep, a to je letisko a divadlo. Keď som žil taký ten štandardný študentský život, môj kamarát mal ochotnícke divadlo v Trnave, kde mi občas dali niečo zahrať. Raz tam prišiel jeden pán, ktorý ma pozval na konkurz. A ja na to: Veď tu máte hercov z konzervatória a mňa voláte na konkurz? Keď mi zavolali, že ma berú, povedal som si, počkajte, toto je nedorozumenie, veď ja som prišiel iba na dve minúty, ja som chcel divadlo vidieť z javiska, prišiel som zo zvedavosti,“ dodáva. Neskôr sa vraj podobne dostal aj ku konkurzu do rádia.

„Skrátka sa to stalo. A len čo do toho vhupnete, pohltí vás to, pomyselne vás to objíme a ďalej vás to drží. Nielen ten pocit osloviť veľké množstvo ľudí, ale zároveň aj zodpovednosť, to prostredie, tá nálada rádia alebo televízie, sú to skrátka neopakovateľné momenty,“ hovorí na záver. V rozhovore nám prezradil, či by štáb Nového bývania zavítal aj do exotickej destinácie, ale aj to, čo si myslí o výkone Jasminy Alagič v relácii Heslo.

Vaša relácia Nové bývanie práve odštartovala obdivuhodný 17. rok na trhu. Hneď na úvod si tak neodpustím otázku, prečo je podľa vás tento formát taký úspešný. Vplýva na to aj pomerne široká cieľovka?Široká cieľovka je základná vec. Avšak tá nevyplýva z toho, že sa tak relácia vyprofilovala, naopak, už od začiatku bolo jasné, že tam široká cieľová skupina skrátka bude.

Bývanie je totiž bestsellerová téma, ktorá sa týka každého.

Týka sa dieťaťa, ktoré túži mať vlastnú a pekne zariadenú izbičku, podotýkam, vlastnú. Týka sa dospelého, ktorý chce byt a spoznáva svoje možnosti, ale aj dospelého, ktorý už bývanie má. Aj on má chuť pozrieť sa na to, ako to riešia ostatní, a zaspomínať si, ako to riešil on.

V neposlednom rade je tu fakt, že sme nastúpili v období, keď sa na realitnom trhu začali diať veľmi zaujímavé veci.

Zažívali sme finančnú krízu, ceny strašne stúpli, banky nechceli dávať úvery a ľudia chceli vedieť, čo to robí s cenami bytov v rôznych častiach Slovenska. Neskôr boli hypotéky, ktoré sa začínali nulou, teda pod jedno percento, všetci sa bláznili, chceli kupovať, chceli dobré lokality a chceli vedieť, ktoré sú tie dobré lokality. My sme neplnili len informačnú rolu, ale aj tú edukatívnu. Inými slovami, všetko hralo v náš prospech a môj osobný predpoklad je, že to ešte bude hrať v prospech.

Predpokladám, že po takom dlhom čase máte na výrobu Nového bývania určitý vplyv. Do akej miery zasahujete do dramaturgie či samotnej produkcie?Úprimne, nikdy som to neskúšal. Ja som veľmi tímový človek a nemám rád sólovú dráhu. Vo všetkom, naozaj vo všetkom si veľmi vážim tímovosť ľudí a rešpektujem pozíciu každého. Ak mi kameraman povie, tu sa postav, tak mu dôverujem, že mi z toho miesta urobí ten najlepší záber. Nikdy som na ničom nenástojil ani si nevynucoval, že toto áno a toto nie, a to v žiadnom programe, ktorý som robil. Aj keď si nevinne myslím, že by moje slovo mohlo zavážiť.

„Ak by to u nás nefungovalo v štábe, verte mi, bolo by to vidieť aj na obraze. Relácia sa vyrába dobre, pretože máme špičkový štáb a výborne fungujeme. Chodíme spolu po celom Slovensku, a ak by sme sa neznášali, bola by to katastrofa. Je to taká pekná bunka, na každom poste sú profíci, čo vidieť v rámci obrazu, v rámci kvality strihu, ešte keď sa zlepší moderátor, tak to bude dokonalé. (smiech)“ Zdroj: REFRESHER/Tomáš Biely

V Novom bývaní sa snažíte vyhovieť širokému spektru kupujúcich. Nechceli by ste sa v budúcnosti zamerať aj na bonitnejších klientov? Mnoho divákov by určite rado nazrelo do nadštandardných a exkluzívnych nehnuteľností.

Zhodou okolností je toto jedna z vecí, ktoré som trochu dávnejšie podsúval. Tu si však treba uvedomiť jeden dôležitý fakt.