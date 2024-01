Módny gigant H&M musel po útokoch rodičov stiahnuť reklamu s dvomi školáčkami v uniformách

Dve dievčatká v čiernych šatách s ružovými ruksakmi a vážnym výrazom na tvári sú podľa niektorých rodičov výzvou pre pedofilov.

Módny reťazec H&M predstavil novú kolekciu s názvom Back to school. Rozkošné uniformy ako z amerického filmu na dvoch malých dievčatkách však zdvihli zo stoličiek mnohých rodičov, informoval The Independent.

Reklama s dvoma žiačkami zrejme prvého stupňa základnej školy niesla slogan: „Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion“ – ktorý by sa dal voľne preložiť ako „Buď stredobodom pozornosti v našej novej kolekcii“.

Jeden z najväčších hráčov v odevnom priemysle následne reklamu stiahol a ospravedlnil sa: „Veľmi sa ospravedlňujeme, ak sme niekoho urazili, a do budúcna si dáme pozor na to, akým spôsobom povedieme kampane.“

Rodičia však na značke nenechali nitku suchú. „Vaša odporná reklama podsúva pedofilom, že je v poriadku túžiť po dievčatkách,“ napísala na sieti X psychologička Dr. Pam Spurr.

Zdroj: H&M, The U.S. Sun

Generálna riaditeľka a zakladateľka portálu Mumsnet Justine Roberts uviedla, že rodičia majú už dlho obavy práve z kultúry, kde sú deti sexualizované, a preto v roku 2020 spustili kampaň s názvom Let Girls Be Girls. „Aj po štrnástich rokoch však obchodníci naďalej vytvárajú nevhodný obsah, ktorý mladé dievčatá sexualizuje, je to pre nás veľké sklamanie. Sme síce radi, že značka reklamu stiahla, no nemala ani vzniknúť,“ napísala Roberts.