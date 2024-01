Nechce sa ti umývať tégliky od jogurtov pred recyklovaním? Larvy to vylížu. Nový ekologický vynález zo Slovenska čistí plasty

„Iba sa im to dá a ony to vylížu. To je celé, je to tak vyčistené,“ vysvetľuje odborník. Larvy uschovávajú v špeciálnych laboratóriách.

Jedinečný spôsob čistenia plastov vymysleli Slováci. Podľa správy z portálu Tvnoviny.sk známy reťazec využíva larvy na to, aby vyčistili zvyšky, ktoré často zostávajú v obaloch či na fóliách. Tieto výrobky sa bežne odvážajú na skládku, no vďaka hmyzu sú teraz recyklovateľné. Plastové obaly obsahujúce zvyšky potravín sa nedajú opäť spracovať. Domácnosti a výrobcovia sú preto nútení ich vyhodiť do komunálneho odpadu, ktorý je neskôr spracovaný na skládkach či v spaľovniach. Nový slovenský projekt však prináša riešenie, ako použité materiály vrátiť späť do obehu. Vytriedené plasty znečistené zvyškami jedla sú v špeciálnych laboratóriách vkladané do boxov, v ktorých sa nachádzajú mušie larvy. Spoločnosť čaká na európsky patent Hmyzu stačí len krátky čas na to, aby vylízal všetky organické zvyšky. Odborníci mu obaly dajú večer a ráno ich zbierajú čisté. Molekulárny biológ, zootechnik a vyštudovaný poľnohospodár Eduard Kolesár tvrdí, že larvy dokážu znečistené materiály vyčistiť natoľko, že sú recyklovateľné. Práve jeho spoločnosť ecol Trade, s. r. o., je priekopníkom tejto inovatívnej myšlienky, ktorá v súčasnosti čaká na patent od Európskej únie. Nevyužívame žiadne kvantá vody ani žiadne iné chemické materiály. Iba sa im to dá a ony to vylížu. To je celé, je to tak vyčistené. Údaje štatistického úradu potvrdzujú, že slovenské firmy tak dokážu recyklovať približne 60 percent odpadu. Zdroj: TASR Zdroj: TASR Larvy sú po smrti ekologicky spracované Larvy by vo voľnej prírode v našom podnebí neprežili, preto potrebujú špeciálne prostredie, ktoré vyhovuje ich životným podmienkam. Starostlivosť o ne je niekedy náročná aj v laboratóriách. Majú krátky životný cyklus, nikdy sa úplne nevyvinú do štádia muchy a po smrti sú spracované, zväčša spálením. Odporúčané Škoda Auto chce dosiahnuť 100 % uhlíkovo neutrálnu výrobu. Pozri si, aké kroky robí pre udržateľnú budúcnosť Tento spôsob produkuje omnoho menej odpadu ako ten, ktorý sa využíval na spracovanie špinavých plastových obalov predtým. V minulosti sa fólie prali, no to vyžadovalo množstvo vody a dezinfekčné prostriedky, čím sa znečisťovali vodné toky v prírode.