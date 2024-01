Takýto bizarný seriál Slováci ešte nevideli. Oscarová Emma Stone sa v ňom uspokojuje mikropenisom

Seriál The Cruse je najneobyčajnejší projekt, aký v posledných rokoch vyšiel.

Oscarová Emma Stone žiari pravdepodobne v najbizarnejšom seriáli, aký sme kedy videli. Je experimentálny, nevšedný, originálny, vtipný, no v prvom rade sa s ním viaže výraz „cringe“. Inými slovami, pri jeho pozeraní sa budeš hanbiť a červenať aj za to, čo prežívajú postavy. Tými hlavnými sú novomanželia Asher (Nathan Fielder) a Whitney (Emma Stone) Siegelovci.

Tí sa snažia v malom meste v Novom Mexiku vybudovať eco-friendly komunitu, vytvoriť nové pracovné miesta a postaviť ekologické domy. Z rôznych príčin sa im to však nedarí. Manžela potom prekľaje malé dievčatko, ktoré zneužije na promo ich potenciálnej reality show. Jeho žena zase premýšľa nad mikropenisom svojho manžela. Do toho ich produkčný a režisér reality show nútia robiť neetické veci.

Tvorcovia seriálu (Nathan Fielder z The Rehearsal a Benny Safdie – režisér Uncut Gems) vkladajú svoje postavy do bizarných, groteskných a neuveriteľných situácií. Plní to jednak humornú funkciu, jednak to však dáva príležitosť postavám vyniknúť a ukázať svoje najtemnejšie stránky či charakterové črty vo vyhrotených situáciách.

Zdroj: SkyShowtime

Počas sledovania seriálu sa tak budeš smiať, červenať, príde ti trápne za to, čo sa na obrazovke deje (všetky tieto scény vytvorili práve s týmto úmyslom) a občas ťa jeho sledovanie vystresuje podobne ako film Uncut Gems.

Už po prvej epizóde by divákom malo byť jasné, či je to niečo pre nich. Je jasné, že seriál ich rozdelí na dva tábory, a aj keď nie je bezchybný (epizódy sú zbytočne dlhé a trvá dlho, než sa tvorcovia dostanú k údernému momentu), je natoľko bizarný a unikátny, že ho treba vidieť.



Prvých päť epizód je už na streamingovej službe SkyShowtime. Druhá polovica seriálu vyjde 16. februára.