Hudáček ostro reaguje na kritiku: Rusko nepodporujem! Dcéra prišla domov s plačom, budem sa brániť na súde

Minulý týždeň otriasla hokejovým svetom správa o slovenskom brankárovi Júliusovi Hudáčkovi a jeho krátkom pobyte v českom klube Rytíři Kladno. Miestnym fanúšikom sa nepáčilo, že Hudáček hral za ruskú KHL, podľa nich tým nepriamo podporoval agresiu na Ukrajine.

Po tom, čo ho vyhodili, dostal odstupné 15-tisíc eur a následne podpísal zmluvu s novým tímom Löwen Frankfurt v najvyššej nemeckej lige. Hudáček však po vlne kritiky ostro zareagoval.

„Treba veci uviesť na pravú mieru, vyvrátiť lži a nezmysly,“ prehovoril v exkluzívnom rozhovore pre tvnoviny.sk. „V prvom rade musím dôrazne vyhlásiť, že som vždy bol jednoznačne proti vojne na Ukrajine. Rovnako chcem podotknúť, že som nikdy, verbálne, ani žiadnym iným gestom, nevyjadril podporu ruskému režimu. To je holý fakt a snaha podsúvať mi čokoľvek iné je účelová manipulácia,“ doplnil.

„Samozrejme, v niekoľkých rozhovoroch som sa vyjadril k osobnému životu v Rusku, ktorý som spolu so stovkami hokejistov z Česka, zo Slovenska, z Fínska či Kanady viedol. Bol to život v klube a s rodinou, tak ako to v prípade hokejistu býva všade na svete,“ pokračoval. Portálu televízie Markíza taktiež potvrdil, že svoje vyjadrenie poskytne v blízkej budúcnosti aj tlačovým agentúram.

Hral som síce v ruskej lige, no nie za Rusko, ohradil sa brankár

Vyvrátil aj mylné domnienky fanúšikov a uviedol ich na pravú mieru. Hoci hral v ruskej lige KHL, reprezentoval kazašský tím Barys Astana. „Do Kazachstanu som odišiel v roku 2022, o to je moja situácia absurdnejšia. Samozrejme, Astana hrá v KHL aj proti množstvu ruských klubov, ale ak je toto dôvod na verejné lynčovanie, potom svet nie je v poriadku,“ vysvetľuje ďalej Hudáček.

„Rešpektujem názory ostatných, no poznám mnoho doktorov alebo učiteľov, ktorí v Rusku stále pracujú. Bol by som veľmi nerád, keby doktor, ktorý lieči pacientov v Rusku, bol vyhodený z práce, keď sa vráti na Slovensko. Pretože je to rovnaké, ako keby niekto dostal výpoveď kvôli rase či náboženstvu. A to je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd,“ uzavrel.





K jeho 2-dňovému pôsobeniu v českej lige sa vyjadril aj šéf Dukly Trenčín Milan Radosa. Na sociálnej sieti X sa ku kauze súvisiacej s hokejistovým odchodom z tímu vyjadruje často a Hudáčka vôbec nešetrí. Na margo toho, že po odchode z klubu Rytíři Kladno dostal odstupné až 15-tisíc eur, Radosa napísal, že by mal „celú sumu mal venovať deťom na Ukrajine“. Situáciu komentoval aj bývalý český útočník Jakub Koreis, ten označil Hudáčka za „ľudskú hyenu“.

A Hudacek to odstupne za 2 dni pobytu 15000 eur by mohol venovat detom z Ukrajiny🥲 — Milos Radosa (@MilosRadosa) January 7, 2024

Prípad chce riešiť na súde, presvedčila ho o tom jeho malá dcéra

„Ľudia typu pána Koreisa či Radosu si na mne vybíjajú frustráciu a pod zástavou strážcov falošnej morálky ničia životy normálnych hokejistov. Keby išlo len o mňa, mávol by som nad tým rukou a nekazil si čas podobnými toxickými fanatikmi,“ uviedol slovenský brankár.

„Ale po tom, čo prišla s plačom domov aj moja malá dcéra, som svoje rozhodnutie zmenil a rozhodol sa brániť ako týmto verejným vyhlásením, tak aj právnou cestou,“ priznal v rozhovore. „Ubezpečujem pána Radosu, že vysúdené peniaze venujem na dobročinné účely,“ povedal na záver.





