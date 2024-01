Separ opisuje príšerne podmienky v indonézskej väzbe: Môžem jesť raz denne, som v horúcej cele bez okien a so švábmi

Raper zostane za mrežami ešte tri dni, kým ho nedeportujú späť na Slovensko.

Separ dnes na svojom Instagrame informoval o tom, že skončil za mrežami v Indonézii. Jeho pas mu má totižto vypršať o štyri mesiace, no Indonézia vyžaduje aspoň šesť mesiacov.

Na ďalších príspevkoch na Instagrame podrobne opisuje podmienky väzby. „Je tu asi tak 28 stupňov, lebo tu nie je žiadna klíma, je tu takéto vetranie, ktoré je nad týmto hajzlom, ktorý smrdí, presne tak, ako si predstavujete,“ komentuje. „Mreža, oproti ktorej je stena, vlastne tu nie je nikde žiadne okno, čiže nevidím von, neviem, či je noc, či je deň,“ dodáva.

„Mám nárok na jedno jedlo za deň od aeroliniek, ktoré ma sem vlastne poslali, ktoré urobili chybu a dostali vlastne pokutu, že ma sem poslali bez pasu,“ vysvetľuje raper. „Teda ja pas mám, ale ten pas exspiruje za štyri mesiace. Indonézska vláda vyžaduje šesť mesiacov,“ vysvetlil v ďalšom príspevku a doplnil informácie o tom, prečo celá situácia nastala.

Separ vo väzení. Zdroj: Instagram @separ_dms

Hovorí, že bol v Thajsku aj v Singapure, pričom obe krajiny vyžadujú 6-mesačnú platnosť pasu. „Ja som si to dosť neskoro pozrel, vlastne len v deň odletu. Neuvedomil som si to, moja pi**vina, samozrejme, ale tým, že som prešiel cez tieto dve krajiny spôsobom, že na mňa žmurkli na imigračnom a pustili ma dovnútra, tak som to čakal aj tu,“ hovorí člen DMS, pričom dodáva, že v Indonézii ho čakalo nemilé prekvapenie, pretože majú striktnejšie pravidlá.

„Takže som tu uviazol a deportujú ma letecky tou istou aeorolinkou, ktorá ma sem dostala. Dnes som tu celý deň, zajtra som tu celý deň a pozajtra odlietam,“ vysvetlil.

V ďalšom príspevku mal Separ vychádzku, umiestnili ho do kancelárie mimo jeho cely, kde mu dali vodu. „Je tu klíma, tak sa tu trochu schladím. Je super, že mi nechali ten telefón, lebo keby som ho nemal, tak mi to pripadá ako pobyt v tme.“ V jednej zo storiek pridal aj video toho, ako popri jeho cele lezie šváb.

V posledných príspevkoch povedal, že jeden zo zamestnancov väznice sa nad ním zľutoval a priniesol mu KFC. Jedol ho u nich v kancelárii hneď vedľa popolníka s cigaretovými ohorkami.