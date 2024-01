TEST lacných energeťákov: Ktorý smrdí ako mačací výkal a ktorý chutí ako detský sirup?

Ochutnali sme 18 rôznych energetických nápojov, ktoré stáli od 35 do 60 centov. Ako obstáli v teste?

O šiestej ráno v radostnom opojení, po výdatnom obede v práci či v sobotu ráno po opici. Energetické nápoje pijeme pri rôznych príležitostiach. Tentoraz sme v Refresheri siahli po tých najlacnejších, ktoré kúpiš v známych reťazcoch. A rovno sme ich aj otestovali.

Mnohé energetické nápoje varujú, že by ich nemali piť deti, tehotné ženy či ľudia so srdcovo-cievnymi chorobami. Hoci sa upozornenia často nachádzajú aj na samotných obaloch, ich najčastejšími konzumentmi je podľa Harvard T.H. Chan School of Public Health práve mládež. Tá si pitie energeťákov často spája s ťažkým skúškovým obdobím, keď sa po nociach učí.

„Je síce pravda, že niektoré štúdie preukázali dočasné zlepšenie bdelosti a zvrátenie únavy, ako aj zvýšenie fyzickej výkonnosti u mladých športovcov, väčšina štúdií však poukazuje na negatívne účinky na zdravie,“ píše univerzita v článku. Dodáva, že medzi tie zlé patrí napríklad stres, agresívne správanie, zvýšený krvný tlak či zvýšené riziko obezity a cukrovky 2. typu.

Napriek všetkým negatívnym vlastnostiam ich mnohí ľudia stále pijú. Či už je to tým, že sú často lacnejšie než fľaša vody, alebo snahou skutočne zabiť veľkú únavu, nevieme. My sme sa pozreli na to, ktoré lacné energetické nápoje z reťazcov stoja za to a ktoré by si radšej do úst dať nemal.

Ako sme testovali?

Deväť ľudí ochutnalo v Refresher kuchynke až osemnásť druhov lacných energetických nápojov, ktoré zoženieš v mnohých slovenských supermarketoch. Test prebiehal naslepo, čo znamená, že nikto nevedel, ktorú značku práve ochutnáva. Urobili sme tak preto, aby názory ochutnávačov neboli ničím ovplyvnené.

Do rúk dostali dotazník, do ktorého si precízne značili poznámky o chuti, farbe či vôni. Okrem toho, ku každému drinku priradili aj číselné hodnotenie od 1 do 10. Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dokopy a urobili z nich priemer. Výsledkom sú teda subjektívne názory deviatich ľudí. Energetické nápoje sme nakúpili v predajniach Lidl, Billa, Tesco a Kaufland. Ceny v tabuľkách sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho predajcu.

Testovali sme tieto energetické nápoje: Clever (Billa), Clever Sugarfree (Billa), Zygra (Tesco), Zygra Sugarfree (Tesco), Maxx Melooo (Tesco), CrazyWolf (Kaufland), CrazyWolf Watermelon (Kaufland), CrazyWolf Apple (Kaufland), CrazyWolf Lime (Kaufland), CrazyWolf Sugarfree (Kaufland), CrazyWolf Tropical Guave (Kaufland), CrazyWolf Cassis (Kaufland), CrazyWolf Raspberry (kaufland), Kong Strong Urban Classic (Lidl), Kong Strong Sugarfree (Lidl), Kong Strong Coconut – Blueberry (Lidl), Kong Strong Watermelon (Lidl) a Kong Strong Cassis (Lidl).

Následne sme ich zoradili od najhoršieho (rozumej takého, ktorý testujúci v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutný, pozn. red.) po najlepší (ten, ktorý im, naopak, v slepom teste chutil najviac).