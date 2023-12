TEST obyčajných solených chipsov: Ktoré smrdeli ako ryba a po ktorých sme mali nebíčko v papuľke?

Ochutnali sme 10 rôznych balení s klasickými solenými chipsami bez vrúbkov. Ako obstáli v teste ?

Obľúbený snack k pivu, kofole, či večernému kysnutiu na gauči sledovaniu televízie. Reč je o chipsoch. Tentokrát o slaných, bez vrúbkov, ktoré sa u nás v Refresher kuchynke rozhodli otestovať. Poďme však spoločne najprv nahliadnuť do histórie.

Vedel si, že prvé chipsy vznikli vďaka nespokojnému zákazníkovi? Podľa National museum of American history sa to stalo v roku 1853 v štáte New York, keď v jednej z reštaurácií pri jazere Saragota varil šéfkuchár George Speck. Na jedálnom lístku bolo jedlo, ktoré sa skladalo z pozdĺžne narezaných, zľahka opečených zemiakov. Podľa legendy však jedného dňa prišiel zákazník, ktorý zemiaky opakovane posielal späť do kuchyne a sťažoval sa, že sú príliš hrubé a mäkké.

Šéfkuchár sa teda nahneval a zemiaky nakrájal na ultra-tenké kolieska, poriadne ich vypražil v oleji a poslal na stôl zákazníkovi. Tomu veľmi zachutili a čoskoro si ich začali pýtať aj ďalší hostia. Šéfkuchár si napokon založil vlastnú reštauráciu, kde chipsy podávali na každý stôl. Netrvalo dlho a stali sa populárne v celej Amerike a neskôr aj vo svete.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň prispievame zaujímavými článkami o cestovaní, zdraví aj gastre. Nájdeš tam napríklad tipy na lacné letenky, pochutiny z Vianočných trhov, ale aj články, kde sa k rôznym javom súvisiacim s ľudským telom a zdravím vyjadrovali priamo lekári a odborníci. Snažíme sa prinášať ti kvalitný content, preto ak sa ti naša tvorba páči, podpor redakčný tím a staň sa členom klubu Refresher+.

Ako sme testovali?

V Refresher kuchynke ochutnalo šesť ľudí dokopy až 10 druhov slaných chipsov bez vrúbkov, ktoré kúpiš v slovenských supermarketoch. Test prebiehal na slepo, čo znamená, že nikto nevedel, ktorú značku práve ochutnáva. Urobili sme tak preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené a nemohli sa tak prikloniť k obľúbenej značke.

Do rúk dostali dotazník, do ktorého si precízne značili poznámky týkajúce sa slanosti, mastnosti, vône, hrúbky, chrumkavosti a „aftertaste“. Okrem toho ku každým chipsom priradili aj číselné ohodnotenie od 1 do 10 a určili, koľko bodov z desiatich si zaslúžia. Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dokopy a urobili z nich priemer. Výsledkom je teda subjektívny názor šiestich ľudí.

Zdroj: Refresher

Chipsy sme nakúpili v predajniach Tesco, Lidl, Billa, Kaufland a Yeme. Do testu sme zahrnuli čipsy známe z reklám, ale aj tie, ktoré ponúkali reťazce pod svojou značkou.

Ceny v tabuľkách sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho predajcu. Testovali sme tieto chipsy: Snack Day (Lidl), Moravské brambůrky, Alfredos, Lays, Slovakia chips, Pipers, Tesco Chips (Tesco), K-classic chips (Kaufland), Queen chips by Plačková a Oravské chipsy.

Následne sme chipsy zoradili od najhorších (rozumej tých, ktoré testujúci v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné, pozn. red.) po najlepšie (tie, ktoré im naopak v slepom teste chutili najviac).