Kevin Hart a Tokyo z Money Heistu kradnú lietadlo vo vzduchu. Akčná komédia od Netflixu vyjde ešte v januári

Film Lift vyjde na Netflixe už 12. januára. Sleduj trailer.

F. Gary Gray (Ctihodný občan, Lúpež po taliansky, Rýchlo a zbesilo 8) natočil pre Netflix zábavný akčný heist movie, v ktorom sa pokúsi ukradnúť lietadlo letiace vo vzduchu. Partii zlodejov šéfuje Kevin Hart.

Okrem neho si vo filme zahrali viaceré hviezdy vrátane Gugu Mbatha-Raw (Loki), Vincenta D’Onofria (Daredevil), Úrsuly Corberó (Tokyo z Money Heist), Sama Worthingtona (Avatar), Billyho Magnussena (The Big Short, No Time To Die) a v malej role sa možno objaví aj Jean Reno. Lift premiéruje na Netflixe 11. januára.