Kanye West zverejnil fotografie svojej polonahej manželky. „Tento rok žiadne nohavice,“ odkázal

Biance na viacerých fotkách z „košíkov“ vyčnievajú bradavky.

Raper Ye, známy aj ako Kanye West, pokračuje vo svojich kontroverziách. Tentokrát na Instagrame zverejnil takmer nahé fotografie svojej manželky Biancy Censori. Austrálska modelka a architektka na pikantných záberoch pózuje len v spodnej bielizni, kožušine či koženom korzete.

Pozornosť fanúšikov upútali aj zvláštne opisy k príspevkom. K fotografii, kde Bianca stojí len v takmer neviditeľných nohavičkách a kožušinovom tope. „Tento rok žiadne nohavice,“ napísal raper. Pod modelkou sa nachádzajú pohodené dva kožušinové kabáty a v pozadí fotky vidieť množstvo párov topánok, čižiem a lodičiek.

Ďalší záber odhalil pár stojaci vedľa seba v zladených čiernych kožených kompletoch. Tam je raperova manželka zahalená o čosi viac, no aj napriek tomu svojím outfitom upútala pozornosť. Jej podprsenka je totiž taká úzka, že jej z „košíkov“ vyčnievajú bradavky.

Posledným príspevkom je fotografia Biancy Censori, ako vychádza zo sprchy v koženom korzete a hľadí na zem. Kanye k tomu napísal: „Spadlo ti niečo?“ Opäť má na fotke vyčnievajúce bradavky. Medzi obnaženými fotkami svojej družky zverejnil Ye aj konverzáciu s raperom Playboiom Cartim, ktorý reaguje na prvú fotku Biancy s kožušinovým topom emotikonmi srdiečka a stovky a so správou vo voľnom preklade: „Svedčí ti to, dvojča!“

Album opäť oddialil

Raper v závere minulého roka už niekoľkokrát oddialil vydanie nového albumu Vultures, na ktorom spolupracuje s raperom Ty Dolla $ignom. V decembri 2023 zverejnil niekoľko dátumov vydania, no napokon to vždy oddialil. Posledným plánovaným dátumom mal byť 12. január, no podľa magazínu Forbes sa očakávaného albumu nedočkáš ani budúci týždeň. West zatiaľ nezverejnil žiadny iný dátum, takže nám nezostáva nič iné, len čakať.