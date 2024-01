Raperka a speváčka Aless sa pochválila radostnou správou. So známym futbalistom čaká dieťa

Aless na Instagrame zverejnila aj fotografiu z ultrazvuku.

Raperka a speváčka Aless so svojím partnerom, profesionálnym futbalistom Ľubomírom Šatkom, čaká dieťa. Radostnú správu zdieľala na svojom instagramovom účte. Speváčka na sociálnej sieti zverejnila aj fotografiu z ultrazvuku. „There will be three of us,“ napísala k príspevku.

Aless bola vo svojich začiatkoch veľmi výraznou tvárou zoskupenia Podzemgang. V tom čase mala speváčka iba 16 rokov, no už sa jej podarilo preraziť s niekoľkými známymi hitmi. V 17 rokoch vydala svoj prvý štúdiový album s názvom 17.

V roku 2019 vydala album Druhá šanca, o rok nato album Ženatomá a v roku 2021 svoj zatiaľ posledný album Slobodná. Aktuálne si však od hudby dala menšiu prestávku. V roku 2022 sa viac ako hudbe venovala bojovým športom.