Čo dnes robia členovia Podzemgangu? Sima predbehla Ega, Aless odišla do Poľska a Gyza bol vo väzení

Od založenia Egovho legendárneho nahrávacieho štúdia Feel Free Studio v Piešťanoch tento rok uplynie už 10 rokov. Nahrával sa tu napríklad album Navždy od Kontrafaktu, no hlavne ide o miesto, v ktorom v roku 2014 vzniklo dnes už ikonické zoskupenie s názvom Podzemgang.

Išlo o skupinu viacerých umelcov, raperov, spevákov, producentov či hudobníkov, ktorí sa pod patronátom Ega usilovali o nezávislú hudbu. Väčšina bola dovtedy úplne neznáma, výnimkou boli azda len Samey a Dalyb, v tom čase už zabehnutí interpreti a predstavitelia novej školy. Zoskupenie Podzemgang v roku 2015 vydalo aj vlastný album ako multižánrovú kompiláciu 26 skladieb, ku ktorým vyšli aj videoklipy.

Tento na slovenskej rapovej scéne unikátny a ambiciózny projekt bol pre mnohých začínajúcich umelcov významným odrazovým mostíkom pre štart ich hudobnej kariéry.

Niektorí interpreti ako Sima či Aless sa chopili príležitosti, čo ich katapultovalo na piedestál slovenskej hiphopovej scény, iní však nevyužili potenciál a upadli do zabudnutia. Medzi nimi napríklad Alex (Lexo), Yojo či Sysel. Ďalší (napríklad Jofre, Thomas Fronix alebo Gyza) sa síce stále venujú hudbe, no je to už skôr len ich hobby popri hlavnom zamestnaní.

Niekdajší členovia Podzemgangu. Zľava Lexo, Yojo, Thomas Fronix, Aless, Ego, Sima, Dalyb, Jofre a Gyza. Zdroj: Facebook (Podzemgang)

Oslovili sme preto ústredné postavy Podzemgangu a zisťovali sme od nich, ako si spomínajú na toto obdobie, ako sa odvtedy zmenili, ako táto éra formovala ich kariéru a ako sa im dnes darí.

Náš rozhovor s členmi Podzemgangu v roku 2015.

Sima

Bezkonkurenčne najväčšou hviezdou, ktorá z Podzemgangu vzišla, je raperka a speváčka Sima. Od svojho debutu vydala už štyri úspešné albumy a dve EP, vypredáva koncerty po celom Slovensku a Česku, v hudobných rebríčkoch dominuje na najvyšších priečkach, je najpočúvanejšou ženskou interpretkou na Slovensku a jej tvár sa dokonca objavila aj na billboarde na Times Square v New Yorku.

Na svoje začiatky v Podzemgangu spomína len v dobrom. „Bolo to veľmi krásne obdobie. Presne si pamätám, ako sa mi vtedy postupne začal meniť život. Bolo to obdobie, keď som chodila zo štúdia rovno do školy do maturitného ročníka (smiech). Bolo to super,“ hovorí pre Refresher. Na albume Podzemgangu jej vyšla skladba On je len kamarát, kde bol na feate Ego. Neskôr vyšlo ich úspešnejšie dueto Princíp vzájomnosti, ktoré má dnes na Youtube takmer 20 miliónov videní.

Navždy vraj bude vďačná Egovi, že jej dal priestor a vďaka Podzemgangu jej pomohol odštartovať kariéru. Bez jeho pomocnej ruky by podľa jej slov bolo všetko oveľa ťažšie. „Tam sa to všetko začalo hýbať. Vďaka tomuto projektu ma ľudia spoznali, akoby im ma Ego ukázal, a zrazu som bola ešte viac namotivovaná na sebe makať. Každý deň som pre progres spravila maximum a naozaj sa dostavovali výsledky,“ spomína Sima.

Sima a Yojo v čase vydania albumu Podzemgangu v roku 2015. Zdroj: Facebook (Podzemgang)

Po šiestich rokoch každoročného vydávania albumu alebo EP sa rozhodla, že tento rok urobí výnimku a štúdiový projekt nevydá. Má však v pláne viaceré zaujímavé projekty, do ktorých chce vložiť energiu. Zatiaľ nám o tom viac prezradiť nechcela, no vraj ide o jej „malé veľké sny“.

„Veľmi sa teším na to, keď to budem môcť predstaviť ľuďom. Okrem toho máme na celý rok naplánované koncerty a v marci nás čaká Masterpiece tour, ktorá bude jedinečná a už nikdy sa nebude opakovať. Vidíme sa tam,“ uzatvára speváčka.

Zdroj: Instagram/@simonahegerova

Haha Crew

V Podzemgangu sa objavili aj členovia Haha Crew – Samey a Dalyb. Boli síce súčasťou tohto projektu, no nie výsledkom a neradia sa medzi ostatných členov, ktorí boli pred Podzemgangom neznámi. Haha Crew totiž v tom čase mala už na konte úspešné skladby a boli zabehnutou súčasťou slovenskej rapovej scény.

„Podzemgang vznikol tak, že Ego si v Piešťanoch založil štúdio, kam sme nonstop chodili viacerí interpreti, ktorí tam nahrávali tracky, a niektoré z nich neskôr vyšli ako celok na spoločnom albume,“ hovorí Samey pre Refresher, ktorý mal na starosti klipy a vizuály.

Niektorí členovia Podzemgangu, Haha Crew a členovia Pil C-ho labelu Comebackgang v roku 2015. Zľava SpecialBeatz, Aless, Zayo, Dalyb, Pil C a Samey. Zdroj: Facebook (Podzemgang)

Točil napríklad Egov klip Autá, Lóve, Ženy, čo bola úvodná skladba albumu Podzemgang, a strihal ďalších päť klipov, ktoré v rámci projektu vyšli. Dalyb sa na albume zas podieľal produkčne, vytvoril hudbu pre Yojovu skladbu XXX, Egov track Moje prázdniny či Sameyov Qaramel.

Samey však upozorňuje, že na album nenahral žiaden track a Qaramel sa na album dostal už ako hotový track, ktorý vyšiel ešte predtým na kanáli FCK THEM. „Ego však povedal, že ho tam chce, a keďže som ho nahral v jeho štúdiu, tak to dal aj na album Podzemgangu,“ dodáva Samey.

Samey v roku 2016. Zdroj: Facebook (Podzemgang)

Obaja členovia košickej rapovej formácie nezaháľajú ani v roku 2023. Samey začiatkom februára vydal svoj štvrtý sólový album s názvom Slzy ulíc, o ktorom nám prezradil, že ide o jeden z jeho najtvrdších projektov, a Dalyb na Instagrame začiatkom roka avizoval, že sa fanúšikovia tento rok môžu tešiť aj na jeho nový hudobný počin.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa samey (@sameyhahacrew)

Aless

Veľmi výrazným členom Podzemgangu bola aj raperka a speváčka Aless, ktorá v tom čase mala len 16 rokov. Na album prispela svojou skladbou Iné hodnoty, ktorej klip má aktuálne na Youtube štyri milióny videní. Linkami prispela aj v rámci remixu Egovej skladby CiTy, ktorej pôvodná verzia vyšla v roku 2014 na albume Refresheru s názvom Freshtape.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Prečo sa Aless presťahovala do Poľska a čo sa stalo s jej hudobnou kariérou.

Ktorý člen bol vo väzení a čo nám k tomu povedal.

Ktorý člen aktuálne pracuje ako správca budov.

Kto z nich sa takmer stal producentom Egovho hitu Žijeme len raz.

Čo dnes robia členovia Podzemgangu ako Jofre, Gyza či Thomas Fronix.

Ako si spomínajú na toto obdobie.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.