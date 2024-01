TOP 10 zimných outfitov Sloveniek a Češiek: Sleduj tichý luxus Karolíny Chomistekovej či Petry Mackovej

Inšpiruj sa týmito fresh kombináciami a možno budeš v ďalšom výbere najlepších outfitov z našich ulíc aj ty.

Ak ešte pochybuješ o tom, že Slovenky a Češky majú módu v krvi, tento článok ťa presvedčí o opaku. Vybrali sme najlepšie zimné outfity plné páperových búnd, vrstvenia a luxusu, ktoré sú ako vystrihnuté z magazínov.

V zozname nájdeš influencerku Petru Mackovú s miliónom sledovateľov, ktorá si užívala krásy Singapuru, Karolínu Chomistekovú vo svojom prirodzenom habitate na Pařížskej ulici či návrhárku Ivanu Mentlovú v luxusnom kožuchu na potulkách milovanou Prahou.

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Ivana Mentlová je jedna z najštýlovejších Češiek a tento outfit je perfektným príkladom jej jedinečného štýlu. Známa návrhárka miluje luxus, ktorý neschováva. Stačí, ak sa pozrieš na fotografiu vyššie, na ktorej má oblečený dlhý kožuch zo svojho ateliéru a v ruke drží kabelku z dielní módneho domu Hermès za niekoľko tisíc eur.

Oceňujeme aj nohavice v rovnom strihu od značky AMI Paris, menčestrovú šiltovku Polo Ralph Lauren aj tenisky Adidas Originals Samba v úprave od Wales Bonner.

Alexandra Sedláčková – @alexsedlackova

Skvelý módny vkus a jedinečný štýl má aj česká influencerka Alexandra Sedláčková. Tá si v decembri vyskúšala úlohu „Dior Girl“ a v luxusných modeloch z dielní francúzskeho módneho domu vyzerala božsky.

Kombinácia dlhej bielej sukne s jemným háčkovaným vrchným dielom, výrazným koženým opaskom, čižmami s dĺžkou pod kolená a ikonickou kabelkou Lady je nabitá sexepílom a zároveň romantická. Stačí, ak si navrch hodíš bundu alebo kabát a máš dokonalý outfit na najbližšie týždne.

Michaela Prochádzka – @wnb_mischa

Plný počet bodov udeľujeme aj influencerke a mame na plný úväzok Michaele, ktorá ti ukáže, ako sa máš obliecť túto sezónu do Après-ski baru vo obľúbenom lyžiarskom stredisku.

Sympatická plavovláska si užívala sneh v modeloch z dielní značky Reserved – dlhý ružový kabát doplnila o vrúbkované legíny a lodičky, ktoré odporúčame vymeniť za teplejšiu obuv. Chválime aj huňaté palčiaky. Na chvíľu sme mali pocit, že sa pozeráme na Cladiu Schiffer v deväťdesiatych rokoch. Ak ťa čaká zimná dovolenka, vieš, kým sa máš inšpirovať.

Nikola Soukup Braxatorisová – @brixinka

Bývalá letuška Nikola Soukup Braxatorisová stavila na mestský outfit v štýle „cozy vibes“ a urobila dobre. Celému vzhľadu dominuje najmä dlhý vlnený kabát v neutrálnom odtieni, pod ktorým má obľúbená influencerka oblečený pletený sveter s motívom medveďa od značky Polo Ralph Lauren a úpletové nohavice v zvonovom strihu v bielej farbe.

Minimalistický outfit podčiarkujú doplnky v podobe populárnej obuvi UGG, jemnej rebrovanej čiapky v svetlohnedej farbe a koženej kabelky cez rameno. Milujeme tieto nadčasové mestské kombinácie.

Alexandra Fráňová – @alexfranova

Pokračujeme ďalším minimalistickým outfitom, z ktorých urobili horúci trend najmä škandinávske blogerky. Nadčasová mestská kombinácia v neutrálnych farebných tónoch v podaní Alexandry Fráňovej vyzerá skvelo, čo povieš?

Česká influencerka si do helsinských ulíc obliekla chlpatý mohérový sveter z poslednej zimnej kolekcie značky H&M a pohodlné nohavice Uniqlo. Na nohách mala obuté nízke čižmy UGG a ako doplnky zvolila kabelku Chanel (ktorú na tejto fotografii nevidieť) a súpravu vlnenej čiapky a rukávic od značky Arket.

Barbora Franeková – @barborafranekova

Len málo žien na Slovensku nám svojím štýlom obliekania imponuje tak ako Barbora Franeková, ktorá je pravidelnou súčasťou našich výberov najlepších outfitov.

Riaditeľka magazínu Top Fashion nás v tomto prípade dostala do úzkych vďaka fresh kancelárskemu vzhľadu. Zladila nadčasové sako, pod ktorým mala oblečenú vestu so svetlými nohavicami v širokom strihu a koženými čižmami na skosených podpätkoch, ktoré dodali outfitu šmrnc. Všetko spolu funguje na jednotku s hviezdičkou a my nemáme výhrady.

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Rovnako máme radi a obdivujeme aj módny cit Karolíny Chomistekovej, ktorá nás tentokrát potešila luxusným vzhľadom vo svojom prirodzenom habitate – v obchode klenotníctva Tiffany & Co. na Pařížskej ulici, s ktorým spolupracuje.

Atraktívna modelka a influencerka sa pred objektív postavila v luxusnom čiernom outfite, ktorý tvorilo predĺžene sako so širokými ramenami, jemný priehľadný rolák, nariasená sukňa s vysokým rozparkom a elegantné kožené čižmy so zlatým prvkom. Čerešničkou sú výrazné zlaté šperky Tiffany & Co., ktoré by chcela vo svojej zbierka každá žena.

Jana Tomas – @janatini

Štýl jednej z najúspešnejších slovenských módnych influenceriek Jany Tomas, ktorá okrem iného tvorí oblečenie pod vlastnou značkou, nám imponuje čoraz viac. V decembri nás potešila týmto outfitom z blízkosti múzea Louvre v Paríži, kde ukázala perfektnú hru materiálov a štruktúr jednotlivých vrstiev.

Mäkký plyšový kabát v svetlohnedom odtieni doplnila o sofistikované nohavice s jemnými prúžkami a biely vrchný diel v skrátenom strihu, vďaka čomu vynikol pás na spodnej bielizni. Bavia nás aj čižmy na podpätkoch a kabelka Karl Lagerfeld. Aké je to jednoduché, keď má človek vkus a cit, že?

Andy Csinger – @andicsinger

Slovami chvály a obdivu nebudeme už štandardne šetriť ani v prípade outfitu Andy Csinger. Slovenka, ktorá si po Austrálii postupne získava srdcia Talianov, si tentoraz získala našu pozornosť vďaka pohodlnej kombinácii s výraznými akcentmi.

Celý outfit v tomto prípade vyskladala z modelov od francúzskej značky Sezane. Najvýraznejším prvkom celého vzhľadu je dlhý vlnený kabát s veľkými chlopňami, ktorému sekunduje svetloružový šál. Nepatríme medzi fanúšikov farebných ponožiek, ale tu sú úplne v poriadku, rovnako ako tenisky Adidas Originals Samba v OG vyhotovení so semišovou špicou, ktoré nájdeš v online obchode Footshop za približne 125 eur.

Petra Macková – @pepamack

Predtým, ako si Petra Macková užila vianočnú atmosféru v rodnej Bratislave, mala pracovné povinnosti v Singapure, kde navštívila event spoločnosti Gucci ku kolekcii jar/leto 2024.

Hviezda Instagramu nás očarila v luxusných modeloch s monogramom módneho domu. Svetlé sako s predĺženou línou doplnila o krátky top, nohavice v zvonovom strihu a elegantnú obuv s kontrastnou špicou na nízkych podpätkoch. Kabelka Gucci Jackie 1961 patrí medzi obľúbené kúsky v Petrinom šatníku.

BONUS

Andy Csinger – @andicsinger

Andy nás okrem zimného outfitu potešila aj týmto dovolenkovým vzhľadom z Dubaja, v ktorom vynikla jej štíhla postava a dlhé nohy. Hviezda Instagramu mala v tomto prípade na sebe oblečené odvážne plavky od značky Magda Butrym, krátku sukňu Prada, sako Shona Joy a výrazné červené topánky na podpätkoch z dielní GIABORGHINI.