Demna Gvasalia šéfuje Balenciage: Bol dieťa Sovietskeho zväzu, utekal pred vojnou

Gvasalia vyrastal v prísnej rodine, prežil občiansku vojnu a dnes ho mnohí považujú za rebela proti luxusu.

Demna Gvasalia sa vyhýba reflektorom, nepoužíva Instagram, prestal piť alkohol a so svojím manželom žije na tichom švajčiarskom vidieku. Aj keď oblieka mnoho svetových osobností, on sám si z outfitov nerobí ťažkú hlavu. „Outfit, ktorý som mal na sebe počas Met Gala, bol presne ten, ktorý som mal oblečený aj v lietadle. Spal som v ňom,“ povedal v rozhovore pre Vanity Fair.

Gvasalia zastáva pozíciu kreatívneho riaditeľa značky Balenciaga od roku 2015. Odvtedy stihol obnoviť kolekcie haute couture (francúzsky termín označujúci vysoké krajčírstvo, pozn. red.), no postaral sa aj o množstvo bizarných produktov či reklamných kampaní v rámci ready-to-wear. Po škandále s údajným propagovaním detskej pornografie sa rozhodol, že už nikdy nebude provokatívne poukazovať na niektoré témy.

O svojom detstve hovorí, že bolo typické ako pre ostatné deti Sovietskeho zväzu. Vyrastal v ortodoxnej kresťanskej gruzínsko-ruskej rodine. Dnes ho v módnej brandži mnohí nazývajú aj rebelom proti luxusu, ktorý sa postaral o to, aby aj roztrhané a špinavé tenisky považovali ľudia za módu, a všetci sa za nimi bláznia aj napriek vysokým cenám. Pre Vanity Fair prezradil, že veľkú časť inšpirácie čerpá práve z detských čias: „Keď som ako malý chlapec skúšal nosiť mamine opätky, potrestali ma. Nebolo to prijateľné pre chlapca v spoločnosti, v ktorej som vyrastal. Keď som obliekol modelov do vysokých podpätkov, bolo to pre mňa ako symbolický akt oslobodenia sa od absurdných hraníc.“

Zdroj: Instagram @demnadaily

Keď prvýkrát uvidel plechovku od Coca-Coly, myslel si, že je to jadrová bomba

Demna sa narodil v roku 1981 gruzínskemu otcovi a ruskej matke. Jeho detstvo bolo poznačené nepríjemnými spomienkami, keďže spolu s rodinou zažil občiansku vojnu, ktorá vypukla v roku 1993. Gvasalia a jeho rodina utiekli zo svojho domu v Suchumi a presťahovali sa do mesta Tbilisi.