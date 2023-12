Čo robiť, ak na ceste zrazíš srnku? Na toto si musia vodiči dávať pozor, môže ísť o trestný čin pytliactva

Vysvetlíme ti, ako v tejto situácii postupovať a či ti vzniknuté škody preplatí poisťovňa.

Niektoré slovenské cesty vedú cez prirodzený revír lesnej zveri, čo predstavuje riziko najmä v zimnom období. To, že ti pred autom prebehne srnka alebo diviak, veľmi neovplyvníš. Práve preto je dobré vedieť, čo v takejto situácii robiť a ako postupovať. Pripravili sme pre teba krátke zhrnutie, ktoré by ti mohlo pomôcť.

Škody môžu byť vysoké

Najprv si uvedom riziko. Rýchlosť auta je dôležitou premennou, ktorá ovplyvňuje brzdnú dráhu a silu, akou bude zviera pôsobiť na kapotu auta. Pre lepšiu predstavu, ak pôjdeš 60 km/h a čelne sa zrazíš s jeleňom priemernej váhy, vznikne rovnaká škoda, ako keby ti na zaparkované auto spadol 5-tonový slon. Ak pri rovnakej rýchlosti zrazíš diviaka, zrážka bude na auto pôsobiť silou 3,5 tony a pri srne táto sila predstavuje 0,8 tony.

Pri prechádzaní úsekom, ktorý je označený dopravnou značkou „ZVER“, choď radšej pomalšie a pozorne vnímaj krajnice. Ak cesta nie je frekventovaná a premávka ti to dovoľuje, drž sa bližšie k stredu cesty – takto získaš aký-taký priestor a je pravdepodobnejšie, že sa ti podarí bezpečne uhnúť.

Zdroj: Wikimedia Commons/Donald Trung Quoc Don, Unsplash / Ivana Cajina

Brzdiť, vyhnúť sa alebo zraziť?

V lepšom prípade zver vybehne ešte desiatky metrov pred tebou a stihneš zabrzdiť. Následne stlm svetlá, pretože oslepené zviera nebude vedieť, ktorým smerom ujsť. Nezabudni dbať aj na svoju bezpečnosť a zapni si výstražné svetlá.

Pri možnej kolízii s malým zvieraťom, napríklad s líškou či so zajacom, vyhýbací manéver radšej neriskuj. Zrážka s protiidúcim autom či náraz do stromu vedľa cesty môže mať pre teba vážne následky.

Keď ti pred auto skočí vysoká zver, snaž sa pevne uchopiť volant a naplno zabrzdiť. Ak sa ti to podarí a zviera je stále na ceste, zatrúb – na zvuk zrejme zareaguje skôr než na blikanie svetiel.

Čo robiť po zrážke so zverou? (ak sa nikto v aute nezranil)

Najprv zapni výstražné svetlá, obleč si reflexnú vestu a umiestni výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti pred prekážku.

Zranenej zveri sa nijako nedotýkaj, môže ti ublížiť. S uhynutým zvieraťom nemanipuluj.

Kontaktuj políciu – je to povinnosť a často aj nevyhnutná podmienka, aby ti poisťovňa preplatila škody na aute.

Zostaň na mieste a zviera nikam neodvážaj. Bol by to trestný čin pytliactva.

Všetko si dôkladne odfoť mobilom, možno to tvoja poisťovňa bude potrebovať. (ak sa nikto v aute nezranil)

Preplatí ti poisťovňa vzniknuté škody?

Skontroluj si doklady povinného zmluvného poistenia (alebo sa informuj pri jeho uzatváraní) a over si, do akej výšky poistnej sumy sú škody pri strete so zverou kryté. V Kooperative máš v rámci PZP bezplatné pripoistenie, ktoré čiastočne kryje škody pri poškodení auta po strete so zverou.

Ak pravidelne prechádzaš cez rizikové úseky, kde hrozí stret so zvieraťom, a chceš mať istotu, že ani väčšia škoda nezostane na tvojich pleciach, porozmýšľaj aj nad havarijným poistením.

V Kooperative si ho vybavíš jednoducho – prostredníctvom balíka AutoMat ti vyskladajú poistenie podľa tvojich potrieb. V podstate si takto skombinuješ PZP (kryje škody na aute a zdraví druhého vodiča, ak zaviníš nehodu) a havarijné poistenie (z ktorého ti poisťovňa preplatí opravu tvojho auta). Okrem toho si môžeš doplniť rôzne pripoistenia a asistenčné služby aj s bonusmi. Čím viac si ich vyberieš, tým vyššiu zľavu na výslednej sume poistného získaš.

Balík asistenčných služieb zahŕňa aj služby v oblasti zdravia, napríklad konzultáciu po telefóne s lekárom, čo sa ti môže zísť počas cestovania. Dokonca sa takto na diaľku môžeš spojiť aj s odborníkmi na duševné zdravie. Ďalším benefitom je služba Meteo, ktorá ťa upozorní na blížiacu sa búrku či veternú smršť.

Asistenčná služba ti poskytne pomoc, aj keď ťa prekvapí vybitý akumulátor, zamrznutá voda v chladiči alebo zamrznuté zámky na dverách. Novinkou je aj ponehodová asistencia, ktorú získaš k PZP – ak spôsobíš dopravnú nehodu, poisťovňa ti pomôže vybaviť všetko potrebné a odporučí potrebný servis.