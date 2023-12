VIDEO: Dokonalé k. o.! Jake Paul knokautoval ďalšieho súpera

Zápas sa uskutočnil v Caribe Royal Hoteli v Orlande na Floride.

Jake Paul si na svoje konto pripisuje ďalšie víťazstvo. Výstavným k. o. úderom v prvom kole ukončil profi boxera Andreho Augusta, upozornil na to web CBS Sports. Jeho súper mal do tohto zápasu skóre desať víťazstiev a jednu prehru. Paul avizoval, že budúci týždeň by mohol oznámiť svoje ďalšie plány v boxerskej kariére.

„Celý týždeň som hovoril o knokaute v prvom kole. Povedal som, že potrebujem priviesť späť staré ‚problémové dieťa‘, a stalo sa,“ povedal Paul po zápase. „Toto je súčasť procesu, ďalší krok k tomu, aby som sa stal majstrom sveta. Všetko, čo som chcel urobiť, bolo dať vám všetkým na Vianoce knockout,“ dodal.

„Viac boxerských vyhliadok, viac skúseností, viac času v ringu. A ak prídu zápasy o peniaze, idem do toho,“ povedal Jake Paul.

Kontroverzný youtuber má na svojom konte už 9 boxerských zápasov, z toho 8 víťazstiev, 5 ukončení pred limitom a jednu porážku s boxerom Tommym Furym. Na priloženom videozázname si môžeš pozrieť Jakov výstavný k. o. úder.