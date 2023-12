Markíza vylúčila Dávida zo šou Big Brother, bol totiž členom sýkorovcov. Za mafiánsku minulosť si odsedel 8 rokov

Dávid Takáč je bývalý člen zločineckej skupiny sýkorovcov, ktorá pôsobila najmä v 90. rokoch. Keď to televízia zistila, okamžite konala.

Účastníka Big Brother Dávida Takáča musela TV Markíza vylúčiť z reality šou. Zistila totiž, že ho ako 26-ročného odsúdili a poslali do väzenia na osem rokov za nebezpečné vydieranie a členstvo zločineckej skupiny sýkorovcov. „Takáč svoju vinu priznal a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste,“ informovala agentúra SITA ešte v roku 2013.

Diskvalifikovaný účastník šou Big Brotger a bývalý člen sýkorovcov Dávid Takáč. Zdroj: Voyo

Takáč svoju kriminálnu minulosť pred štábom zatajil. Markíza zistila, že do domu Veľkého brata pustila bývalého mafiána po tom, ako sa ocitol v konflikte s jedným zo súťažiach. Po ňom si ho diváci začali viac všímať a niektorí dokonca upozornili televíziu na to, že by mohlo ísť práve o bývalého člena mafiánskeho gangu. Takáča po týchto zisteniach museli diskvalifikovať.

Dávida konfrontovali s jeho minulosťou. „Big Brother si váži pravdu. Ty si sa rozhodol skryť informácie, ktoré sú v rozpore so znením zmluvy. Produkcia sa ťa rozhodla diskvalifikovať s okamžitou platnosťou,“ oznámil mu Veľký brat.

Gang sýkorovcov založil Miroslav Sýkora a podľa Generálnej prokuratúry SR sa zaoberal vyberaním výpalného, vydieraním, kontrolovaním obchodu s drogami, prostitúciou, krádežami, vraždami na objednávku, vraždami konkurentov a ďalšou rozsiahlou trestnou činnosťou.