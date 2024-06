Koučing, tabuľky, jedálniček a AI v jednom. Slováci vymysleli fitnes apku, ktorú si zamilujú aj tréneri

Táto aplikácia ti zmení životosprávu a nedáš za ňu ani cent.

Pred tým, než vyrazíš do fitka, dohodneš si stretko s trénerom. Potom si zapíšeš svoj pokrok do denníka a ešte si k tomu musíš vymyslieť jedálniček na ďalší týždeň. Nebolo by lepšie mať tieto veci na jednom mieste? Šikovní Slováci preto vymysleli apku, ktorá sa stane tvojím osobným trénerom do vrecka.

Všetko potrebné na cvičenie pod jednou strechou

Vďaka Mosude sa tvoje fitnes ciele stanú hračkou. Táto online aplikácia pre Android a iOS bola navrhnutá tak, aby obsahovala všetko potrebné pre nových, ale aj skúsených fitnesákov. Nájdeš tu všetko, čo potrebuješ k cvičeniu – plány, jedálniček, svoje pokroky a dokonca aj trénerov.

Aplikácia má v pláne pridať možnosť synchronizácie s hodinkami. Vďaka tomu budeš mať v Mosude prehľad o kvalite spánku, počte krokov za daný deň, spálených kalóriách a pod.

„Nedávalo mi zmysel, aby som ako tréner naďalej používal pre tvorbu plánov Excel, Word a iné. Mojou motiváciou bolo priniesť inováciu a vytvoriť tým inteligentný softvér pre trénerov, kde majú všetko pod jednou strechou,“ hovorí CEO Mosudy Matúš Špirko.



MOSUDA spája cviky, feedback od trénera, jedálniček a tabuľky na jednom mieste a v prehľadnom dizajne. Zdroj: MOSUDA

Apka teda nie je len pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoj životný štýl, ale aj pre tých, ktorí si môžu zlepšovať zručnosti v koučovaní. Čiže pokiaľ vieš a chceš niekoho trénovať, v Mosude si nájdeš aj svojich žiakov.

„Okrem toho má pre mňa veľký zmysel fakt, že vďaka tomuto systému dokážu tréneri s ľuďmi realizovať lepšie výsledky a vďaka tomu sa bude kvalita života ľudí meniť k lepšiemu. Chcem, aby to pomáhalo ľuďom,“ vysvetľuje zameranie aplikácie Matúš Špirko.

Mosuda bude mať možnosti členstva, no aktuálne si môžu tréneri aj „netréneri“ vyskúšať aplikáciu zadarmo. „Neskôr však bude systém, ktorý ponúkne napríklad mesiac využívania aplikácie zadarmo na spoznanie jej funkcií a potom bude možnosť výberu predplatného pre trénerov. Pre bežných ľudí by to vždy malo byť zdarma,“ hovorí Matúš Špirko.

Cvič s vlastným trénerom

V Mosude máš k dispozícii zoznam ľudí, z ktorého si môžeš vybrať trénera podľa hodnotenia, skúseností alebo vkusu. Neskôr pribudne aj filter podľa lokality, pohlavia, špecializácie alebo aj ceny. Ak ti potom tréner prestane vyhovovať, jednoducho podľa Matúša zrušíš spoluprácu a vyberieš si nového: „Každý kvalitný tréner má vyplnený profil s opisom svojej práce, špecializácie, fotografiu, recenzie od ľudí. Ako klient si viem vybrať na základe týchto parametrov, prípadne mu poslať žiadosť o spoluprácu a napísať správu, kde sa môžem dozvedieť viac.“

„Registrovať sa môže každý tréner. Ak daný tréner odvádza kvalitnú prácu, tak dostane adekvátne spätné väzby od ľudí vo forme recenzie. Na základe toho sa odlíšia kvalitní tréneri od menej kvalitných,“ vysvetľuje Matúš Špirko.

Zdroj: MOSUDA

Tréner ti vytvorí potrebné plány, no musíš s ním spolupracovať. Ak chceš dosiahnuť výsledok, potrebuješ si zaznamenávať všetko, čo robíš. To znamená stravovanie, meranie, váženie – tréner to vidí v aplikácii. S pripravovaním jedálnička si nemusíš zaťažovať hlavu, ten ti vie zostaviť tréner alebo dokonca aj umelá inteligencia.

„Mám okamžitý prístup k týmto informáciám a viem svojho klienta odkontrolovať a dohliadať naňho, či ide správnym smerom. Taktiež si viem pozrieť záznamy z tréningov a zistiť, či bol daný tréning odtrénovaný a v akom rozsahu,“ vysvetľuje Matúš Špirko.

Mať predsavzatie je jednoduché, musíš mať len disciplínu. Cieľom Mosudy je, aby sa ľudia cítili skvelo z mentálnej i fyzickej stránky a boli namotivovaní k úspešnej premene životného štýlu.