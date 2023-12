Zayo má ADHD, hudbu zvláda aj bez bývalého manažéra. Na novom EP mu hosťuje Saul aj Porsche Boy

Každý track je úplne iný. Ktorý zvuk ti sedí najviac?

Zayo vydal EP s názvom ADHD, na ktorom hosťujú ďalšie mená ako Porsche Boy či Saul. Člen košickej rapovej skupiny Haha Crew v novinke rapuje o tom, že ho nezastaví ani zlomená noha, pretože „lieta tak vysoko, že asi videl Boha“.

Hovorí aj o tom, že mu ľudia neverili, že to zvládne aj bez manažéra, no aktuálne sa o seba stará sám „ako besné zviera“. Na koho tým naráža, však bližšie nešpecifikuje. V celistvom projekte nájdeš 4 skladby, pričom track HOT vyšiel so sprievodným videoklipom ešte koncom novembra ako ochutnávka a predzvesť nového EP.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zayo (@hahacrewzayo)

O produkciu projektu sa postarali Elissio a CashMeOutside. Od polnoci 8. decembra je dostupný na všetkých streamovacích platformách. Okrem spolupráce s Porsche Boyom sú skladby zatiaľ bez videoklipov. Samotný autor sa o trackoch vyjadril, že každý je úplne iný. Minutáž projektu, ktorý distribuuje Virgin Music, je cca 11 minút. Zayo k EP vydal aj sprievodný merch.

Člen košického zoskupenia Haha Crew na svojom Instagrame ešte 2. novembra avizoval projekt slovami: „Chcel som vydať Happy Halloween 2, ale bude to niečo iné a bude to ešte tento rok.“