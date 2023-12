VIDEO: Na internete trenduje ochrnutý kuchár, ktorý sa zvŕta v kuchyni vďaka zaujímavému mechanizmu. Odkiaľ sa vzal?

Rakúskeho šéfkuchára Petra Lammera inšpirovala nehoda na motorke, z ktorej vyviazol s 80-percentným ochrnutým telom, k vytvoreniu prelomového zariadenia. Jeho vynález nesie názov „Standing Ovation“ a uľahčuje voľné státie vďaka špeciálnej kovovej konštrukcii. Systém bol uvedený na trh už v roku 2016. Lammer povedal, že od zavedenia inovatívneho zariadenia do praxe pracuje 40 až 50 hodín týždenne, informuje portál Curlytales.

Vynález má sedadlo v tvare písmena C, ktoré je napojené na zdvíhaciu jednotku, ktorá umožňuje pohyb dopredu, dozadu a do bokov. Zariadenie preberá dodatočnú hmotnosť a znižuje zaťaženie nôh. Pohyb zabezpečuje pružinová rotačná jednotka, vďaka ktorej je šéfkuchár schopný voľného pohybu bez závislosti od ostatných ľudí. Zariadenie je na jednom konci pripevnené k stropu a umožňuje ľahký pohyb po kábloch a podlahových inštaláciách, čím eliminuje riziko pádu.

Vďaka vymysleniu tohto zariadenia sa stáva kuchyňa viac inkluzívnou nie len pre šéfkuchára Petra Lammera, ale aj pre kuchárov, ktorých postihol podobný osud a trápi ich znížená mobilita tela.

After a very serious accident that took away his mobility, this chef invented an incredible system to be able to keep on cooking !



🎥 Standing Ovation

thebrightside.official#chef #disabled #hope #cooking #passion #NeverGiveUp pic.twitter.com/iO5EvDq7m8