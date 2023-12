Kauza rasizmu v britskej kráľovskej rodine má dohru: padli konkrétne obvinenia obľúbených členov

Niektorí sa domnievali, že za rasistickými narážkami stojí princ Philip. Kniha z pera britského bulvárneho novinára však naznačuje, že išlo o princeznú Kate a terajšieho kráľa Karola III.

Po vyše dvoch rokoch sa objavili nové informácie v kauze rasizmu v britskej kráľovskej rodiny. V marci 2021 sa princ Harry s manželkou Meghan Markle moderátorke Oprah Winfrey vo vysielaní americkej stanice CBS zdôverili s tým, že čelili rasistickým narážkam a diskriminácii priamo od členov rodiny.

Meghan vtedy verejne prehovorila o myšlienkach na samovraždu aj o rasistických poznámkach na adresu farby pleti ich syna Archieho, ktorým počas tehotenstva čelila. Podľa slov Meghan, ktorej mama je černoška, si niekto z predstaviteľov rodiny neželal, aby sa Archie stal princom, pretože mal obavy, „aká tmavá môže byť jeho pokožka, keď sa narodí“. Odmietla však spresniť, ktorý člen rodiny to povedal.

Niektorí sa domnievali, že za nevhodnými narážkami stojí princ Philip, dnes už nebohý manžel kráľovnej Alžbety. Kniha z pera britského bulvárneho novinára však naznačuje, že išlo o celkom iných ľudí.

Omid Scobie, ktorý je zároveň blízky priateľ Meghan, napísal knihu Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival. Publikácia vyšla už vo viacerých jazykoch. Najväčší záujem však vzbudila jej holandská verzia.

Padli aj obvinenia obľúbenkyne

Kým britská verzia knihy nekonkretizuje mená ľudí, ktorí mali na svedomí rasistické poznámky, holandská prišla so šokujúcim zistením. Nevhodné poznámky na adresu budúcich rodičov a ich dieťaťa mali údajne práve princezná Kate a terajší kráľ Karol III.

Ku kauze sa vo svojej šou vyjadril aj britský moderátor Piers Morgan, ktorý obvinenia voči dvojici spochybnil. „Poviem, ktoré dve mená sa objavili v holandskej verzii. Oni si to totiž na rozdiel od vás Britov, ktorí platíte kráľovskú rodinu, môžu prečítať. Týmto obvineniam absolútne neverím a pochybujem, že tam bol nejaký rasizmus, no v knihe sa píše o kráľovi Karolovi III. a princeznej Kate.“

Autor Omid Scobie sa vyhýba zodpovednosti a tvrdí, že s tým nemá nič spoločné. „Kniha bola napísaná vo viacerých jazykoch. Bohužiaľ, neovládam holandčinu. Ak došlo k nejakej chybe v preklade, tak som si istý, že vydavateľ to napraví. Napísal som a editoval britskú verziu. Nikdy som nenapísal verziu, v ktorej by som spomínal mená,“ povedal pre RTL Boulevard.