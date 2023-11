MMA nie je dobre platené, tvrdí Vémola: U nás je len 5 profi zápasníkov, ktorí nemusia chodiť do práce

Český „Terminátor“ sa vyjadril aj k odvete s Attilom Véghom.

V českom podcaste HanáJede sa MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola vyjadril k platom bojovníkov. Podľa neho sú zmiešané bojové umenia nedostatočne zaplatené. „V Česku je päť profesionálnych fajterov, ktorí nemusia chodiť do práce. To je v porovnaní s hokejistami alebo futbalistami nič,“ povedal Vémola.

Pustil sa tiež do svojho dlhoročného rivala Patrika Kincla, s ktorým naposledy prehral a ich zápasové skóre je 1 : 1. „Kincl chcel od Oktagonu rovnaké peniaze, ako má Vémola. A keď sa ho pýtali, koľko teda berie za zápas Vémola, tak, hlupák, povedal, že nevie. To je potom ťažké niečo chcieť,“ rypol si Terminátor.

„Ja beriem jednu odmenu za účasť a rovnakú druhú za výhru. Takže ma vždy motivuje dvojnásobok, ale stále je to málo. Náš šport je podfinancovaný,“ dodal. Vémola naposledy vyhral sebavedome za sedem sekúnd nad Slovákom Pavlom Langerom a v decembri ho čaká dôležitý duel so Samuelom „Pirátom“ Krištofičom.

Budúci rok má na pláne aj očakávaný zápas s Attilom Véghom. O odvete „zápasu storočia“ sa šepká už prakticky štyri roky, odkedy v prvom zápase vyhral Végh knokautom už v prvom kole. Vémola sa v spomínanom podcaste vyjadril aj k tomuto zápasu a naznačil, že by sme ho mohli vidieť v lete. „Attilu v lete porazím, takže to bude 1 : 1. A dokážem si predstaviť, že si to potom dáme ešte do tretice naposledy, aby sa to neskončilo remízou.“