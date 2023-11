VIDEO: Šampión UFC vytiahol zbraň na muža, ktorý sa skrýval pred jeho garážou. Spacifikoval ho jedným úderom

Myslel si, že je zlodej. Známy zápasník zverejnil na sociálnej sieti bizarný príbeh.

S niektorými ľuďmi sa jednoducho neoplatí zahrávať. Jedným z nich je aj MMA zápasník a súčasný UFC šampión Sean Strickland. Ako píše portál MMA Fighting, Američan si pred domom podal chlapíka, o ktorom si myslel, že sa mu pokúša vykradnúť auto.

Najskôr naňho vytiahol zbraň, následne mu uštedril takú ranu päsťou, že šiel okamžite k zemi. Podľa šampióna najprestížnejšej MMA organizácie na svete išlo o muža, ktorý vraj na neznámom mieste napadol ženu, a keď zbadal, že ho pritom uvidel ochrankár, chcel utiecť na aute.

Po automobilovej naháňačke vraj narazil do obrubníka, vystúpil z vozidla a začal utekať „po svojich“, pričom ako úkryt si vybral práve Stricklandovo auto. Len čo to známy zápasník cez kameru spozoroval, vybehol von so zbraňou, keďže ho považoval za zlodeja.



Ako vidno na videu nižšie, po príchode ochrankára sa muž snažil znova ujsť, ale zápasník ho spacifikoval. Muža na úteku údajne následne zatkla polícia. Strickland získal opasok v strednej váhe po tom, ako porazil Israela Adesanyu. V januári ho čaká prvá obhajoba proti Dricusovi Du Plessisovi v Toronte.