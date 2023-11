ABT sa so slávnou R8-čkou lúči vo väčšom štýle ako Audi, jeho skvost za 600-tisíc € má cestnú homologizáciu

ABT pretvorilo Audi R8 na extrémny výtvor s výkonom 640 koní.

Jeden z najikonickejších superšportov všetkých čias tento rok zavŕši svojú slávnu púť. Audi totiž koncom tohto roka ukončí produkciu modelu R8, s jeho nástupcom už automobilka nepočíta. Pri príležitosti odchodu do dôchodku sme spoznali limitovanú edíciu R8 Coupé V10 GT s plánovaným počtom 333 vyrobených exemplárov, v ešte väčšom štýle sa s legendou chystá rozlúčiť úpravca ABT Sportsline. Ten spojil sily s nemeckou spoločnosťou Scherer Sport a predstavuje naozaj ultimátny výtvor XGT, ktorý vychádza priamo z okruhového špeciálu R8 LMS GT2.

To naznačí aj jeho exteriér, ktorému kraľuje naozaj obrovské krídlo, veľký otvor na prívod vzduchu k motoru na streche či citeľne rozšírený bodykit. Už na prvý pohľad je tak zrejmé, že so sériovým Audi R8 toho XGT nemá veľa spoločného. Úplne inak je riešená aj strecha či interiér, ktorého ovládací panel pochádza z pretekárskych špeciálov a nechýba mu ani ochranný rám. Ďalej sú to špecificky vyladené pružiny ABT, vysokovýkonná brzdová sústava Brembo alebo pretekárske disky s profesionálnymi pneumatikami Pirelli P-Zero Trofeo R. Ak si však myslíš, že tento extrémny výtvor je určený len na okruhy, tak opak je pravdou – XGT má cestnú homologizáciu a môže ísť na verejné cesty.

Na účely bežného používania však vo výbave ostáva klimatizácia, centrálne zamykanie či konvenčná nádrž. Naopak, okrem prísne aerodynamicky navrhnutého bodykitu zmenami prešla aj technika, ktorú obe firmy spoločne ladili dva roky. Srdcom je uprostred umiestnený 5,2-litrový atmosféricky desaťvalec, ktorého výkon poskočil na úroveň 470 kW/640 koní. Sila putuje v tomto prípade výhradne na zadnú nápravu, a to cez tiež špeciálne nastavenú 7-stupňovú prevodovku S-tronic. Superšport pritom bez náplní váži len 1 400 kilogramov a rozbehnúť sa vie na rýchlosť až 310 km/h.

Samotné testovanie jednotky aj podvozkových komponentov sa odohrávalo na slávnych okruhoch, ako je Nürburgring či Hockenheimring. Za volantom pritom sedávali piloti zo šampionátu DTM, na ktorého úspechy ostatne ABT tiež týmto skvostom odkazuje. Firma ABT Sportsline je totiž práve v tejto slávnej sérii pretekov cestovných automobilov historicky najúspešnejším tímom. ABT má v pláne postaviť len 99 exemplárov, každý z nich pritom bude stáť minimálne 600-tisíc eur. Na výber budú 4 základné laky karosérie (Glacier, Mythos, Verde Mantis a Nardo Uni), vyhotovenie s okruhovou ABT tematikou Heritage Edition alebo individuálny lak za necelých 11-tisíc eur.