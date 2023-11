Superstaristka prehovorila o domácom násilí. Partner ju bil, musela od neho tajne utiecť

Česká speváčka pred tyranským partnerom potajomky utiekla na Slovensko, neskôr do Maďarska.

„My sme si rozumeli. Bola sranda. V spoločnosti bol milý, zábavný a bolo to fajn,“ opísala speváčka Šárka Vaňková začiatok vzťahu v programe Českej televízie 13. komnata. Malo ísť o výrazne staršieho partnera, ktorého v tom čase vnímala ako osudovú lásku.

„Keď policajti odišli, dostala som ešte raz.“

„Tie veci prichádzajú veľmi nenápadne, a než si to človek uvedomí, tak ani nevie, že už sa niečo deje. Začalo to potichu. Psychicky. Napríklad začal hovoriť: ‚Takže ti nie som dosť dobrý…‘ Ten človek si vytvára také hranice, ktoré pomaly posúva,“ opísala speváčka z prvej českej Superstar podľa servera iDnes.cz.

Modriny zamaskujete, ale keby mi roztrieskal hlavu žehličkou, tak už na to predstavenie proste neodídem.

„Pomaličky si vás začne separovať od ľudí. Napríklad si pamätám, že som v tom čase hrozne málo komunikovala s rodinou. Potom príde prvá facka, štuchnutie. Väčšinou to bývalo v časoch, keď nebol triezvy,“ spomína.

Postupne sa však do vzťahu pridalo aj verbálne napádanie. „Potom prídu sprosté nadávky. Človek sa začne brániť, pretože to už nie je normálne, a potom je z toho bitka. Ale ja som so svojou telesnou konzistenciou nemala šancu. Keď nad vami stojí dvojmetrový chlap so žehličkou a vy sa klepete na zemi, tak nemáte šancu,“ opísala speváčka, ktorá si v tej chvíli vraj čiastočne priala, aby sa týranie dostalo do takej fázy, keď už bude silne viditeľné.



„V duchu si hovoríte ‚Ak ty máš odvahu mi toto urobiť, tak ja budem mať také dôkazy, že už ťa z basy nedostanú‘. Pretože modriny zamaskujete, ale keby mi roztrieskal hlavu žehličkou, tak už na to predstavenie jednoducho neodídem.“

Raz sa speváčka pokúsila zavolať aj políciu, tá však situáciu po vysvetlení od jej vtedajšieho partnera riešila dohovorom. „Keď páni policajti odišli, tak som dostala ešte raz. Zavrú sa dvere a príbeh pokračuje ďalej. Nechcela som, aby sa o tom písalo. Aj keď som bola zaškatuľkovaná ako zlatokopka a ako si strašne dobre žijem, tak som sa strašne bála, že keby som to začala nejako viac riešiť, tak sa to niekto dozvie a začne sa o tom písať,“ dodala speváčka.



„Niekoľkokrát som chcela odísť. Ale od takého človeka sa strašne ťažko odchádza. Pretože keď to chcete riešiť po dobrom, tak príde citové vydieranie. ‚Prepáč, už to nikdy neurobím, ja som bol unavený, opitý, ja si to nepamätám.‘ A vy uveríte, že už to napríklad naozaj neurobí,“ hovorí Vaňková, ktorá nakoniec od partnera utiekla potajomky. Plánovala to vraj dlhých šesť mesiacov.

Avšak ani po úteku nemala istý čas pokoj. Expartner ju totiž začal stalkovať. Speváčka preto dokonca opustila svet šoubiznisu aj Česko. Žila na Slovensku a v Maďarsku. Najprv pracovala v parfumérii, neskôr ako obchodná zástupkyňa pre vlasovú kozmetiku. Viac sa dozvieš v stredu v programe 13. komnata Šárky Vaňkové.