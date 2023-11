RECENZIA: Napoleon

Aká je najnovšia historická dráma Ridleyho Scotta?

Malý veľký muž, dobyvateľ či tyran – najčastejšie prezývky niekdajšieho svetoznámeho francúzskeho cisára Napoleona Bonaparteho. Bol to nesmierne ambiciózny egocentrik, perfektný stratég aj sebavedomý líder. Vedel namotivovať masy vojakov, no taktiež mu nerobilo problém obetovať státisíce životov.

Pokyny na vraženie vydával s kamennou tvárou, no nikdy sa nebál ísť odhodlane na bojisko a kosiť nepriateľov iba so šabľou v ruke. O tejto (dodnes rozporuplnej) osobnosti sa rozhodol legendárny Ridley Scott nakrútiť historickú životopisnú drámu. A úprimne, kto iný než práve on by spravil o Napoleonovi lepší film?

Snímky o vodcovi z Korziky filmári natáčajú už od 50. rokov minulého storočia a stvárnili ho viacerí známi herci. Napríklad Marlon Brando (The Godfather) alebo Dennis Hopper (Easy Rider). Rozhodne najviac si však diváci zapamätajú najnovšieho predstaviteľa Napoleona – charizmatického Joaquina Phoenixa (Joker, Her).

Zdroj: Columbia Pictures

Nominácie na Oscara sú isté

Ten už mnohokrát ukázal, aký je obrovský herecký chameleón. Ambivalentné postavy mu navyše vždy sedeli najviac. Je preto úplne pochopiteľné, prečo Scott obsadil do tejto roly práve jeho. Na Phoenixovi Scottova novinka do veľkej miery stojí. A treba uznať, že je bravúrny, vlastne ako vždy a všade.

Patrí medzi absolútnu hollywoodsku špičku. Dokáže pre svoj filmový charakter veľa obetovať, vďaka čomu si vie svojimi výkonmi získať nielen širokú verejnosť, ale aj náročných filmových kritikov. Francúzi sa môžu sťažovať na to, že ich krajana hrá Američan, koľko chcú, pravdepodobne by doma nenašli herca podobného kalibru.