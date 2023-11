RECENZIA: Jej telo

Videli sme debut českej režisérky Natálie Císařovskej.

Občas vzniknú filmy, okolo ktorých je veľa ošiaľu ešte predtým, než sa vôbec dostanú do kina. Príkladom je aj životopisná dráma Natálie Císařovskej s názvom Jej telo. Známu českú skokanku do vody a pornoherečku Andreu Absolonovú stvárnila slovenská herečka Natália Germáni, pre ktorú šlo o vôbec najťažšiu rolu v kariére.

Snímku skvele odpromoval fakt, že v intímnych scénach ústrednej herečke pomohol jej manžel, známy hudobník Martin Valihora a tiež to, že vo filme sa objavili aj skutoční pornoherci. Neboli na pľaci len pre väčšiu autentickosť, ale nakrúcali tiež skutočné explicitné pornoscény. Uvidia ich však len diváci v kinách, v televíznej verzii budú vystrihnuté.

Z hľadiska marketingu sa tento film predáva v podstate sám a ľahko. V Česku snímka okamžite ovládla kiná a na medzinárodnom filmovom festivale Tallinn Black Nights v Estónsku, kde ju vybrali do súťaže Critics’ Picks, boli vypredané všetky tri premietania. Dá sa predpokladať, že návštevnosť bude slušná aj na Slovensku. Jej telo do kín prichádza vo štvrtok 23. novembra.

Pri odvážnych sexuálnych scénach ti možno zabehne popcorn

Tridsaťpäťročná Natálie Císařovská si pre svoj prvý celovečerný film nevybrala práve najľahšiu tému, no aspoň jasne vidno, že má rada výzvy a má tiež obrovskú odvahu. Otvára prehliadané tabuizované témy a nebojí sa ukazovať veci surovo, bez príkras.

A napriek tomu, že sa na film pravdepodobne budú s nadšením chodiť masy ľudí s popcornom v rukách, je do očí bijúce, že cieľovkou tejto snímky je práve pozorný, empatický divák preferujúci skôr festivalové, nezávislé, artové filmy. A to je len dobre. Císařovská totiž chce ísť do hĺbky a darí sa jej to skvele.

Jej telo nie je vôbec o porne a napriek poriadne odvážnym sexuálnym scénam, pri ktorých možno niekomu padne sánka či rovno zabehne popcorn, ide v prvom rade o ponurú psychologickú drámu o rodine, životných cieľoch a extrémoch, ktoré človek dokáže robiť so svojím telom.

Najsilnejší výkon Natálie Germáni v doterajšej kariére

Sú ľudia, ktorí v živote nemajú príliš veľa šťastia. Andrea Absolonová, bohužiaľ, patrila medzi nich, no aspoň vedela, ako si užiť život do sýta a vyťažiť zo svojich predností maximum. Mala v sebe zopár démonov, no nesnažila sa s nimi bojovať, skôr skamarátiť. Natália Germáni sa do tejto role absolútne vžila a ponorila. Síce už v minulosti v drámach Amnestie či Svetlonoc ukázala, aký talent má, tu rozhodne predvádza najsilnejší výkon v doterajšej kariére.



Ťahá film výrazne smerom na hor a svojim sugestívnym a zároveň veľmi civilným prejavom si podmaňuje diváka natoľko, že z plátna nevie ani na sekundu spustiť oči. Zároveň má vo filme výborný autentický český akcent a vo finále nie je ani len cítiť, že je Slovenka.



Čo sa týka prízvuku, excelentnú prácu odvádza aj Zuzana Mauréry, ktorá stvárnila jej matku. Nezaostáva však ani Martin Finger ako frustrovaný a sklamaný otec či Denisa Barešová ako miestami žiarlivá, urazená a pohŕdajúca sestra. Práve turbulentný sesterský vzťah v rámci scenára, ktorý Císařovská písala s Anetou Honzkovou, funguje vôbec najlepšie.

Dojemný záver bez pátosu a citových vydieračiek

Chápeme všetky motivácie postáv a funguje aj nenútený, skôr situačný humor, aj keď ho vo filme veľa nie je. Režisérka si ďalej dala veľmi záležať na tom, aby boli tie najvážnejšie a najnáročnejšie scény, v rátane tých najexplicitnejších, maximálne uveriteľné.

Znepokojivú, miestami až vyslovene temnú atmosféru vydarene dotvára jemne experimentálna hudba. Záver je zvládnutý na jednotku. Císařovská nespadla do citových vydieračiek a neutopila film v prehnanom pátose. Naopak, vo finále jednala opatrne a citlivo, vďaka čomu film úprimne dojme a chytí za srdce.

Paradoxne by snímke neuškodila ešte polhodina navyše pre dôkladnejšie vykreslenie napätých rodinných vzťahov či pre ešte tvrdší náhľad do sveta pornopriemyslu. Napriek tomu ide o mimoriadne odvážny a vydarený debut, aký sa v našich česko-slovenských končinách nevidí často. Aj preto mu udeľujeme sedem a pol bodu z desiatich.