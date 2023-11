Porovnali sme Black Friday zľavy na kozmetiku s bežnými cenami počas roka: na niektorých produktoch ušetríš aj 50 %

Black Friday je späť! Vybrali sme najlepšie čiernopiatkové zľavy na kvalitnú kozmetiku, ktoré platia práve teraz.

Black Friday so sebou každoročne prináša vlnu zliav, no v toku marketingových kampaní je niekedy ťažké zorientovať sa a vyhodnotiť, ktoré zľavy skutočne stoja za pozornosť a ktoré až také výnimočné nie sú. Preto sme ceny kozmetických produktov pre teba sledovali celý rok a spísali akcie, ktoré sa naozaj oplatia.

Vyberali sme produkty, ktoré sú v porovnaní s pôvodnou cenou počas roka skutočne v akcii (nešlo o umelo nafúknutú a potom zľavnenú cenu), a tiež len také produkty, ktoré sa dlhodobo v recenziách vyskytujú na popredných priečkach a majú za sebou veľké množstvo spokojných zákazníkov. Nájdeš tu určite niečo pre seba a zrejme aj niečo, čo sa hodí pod stromček – či už rodičom, partnerovi, alebo partnerke, alebo na Secret Santu v práci.

V článku sa najskôr venujeme zľavám zo slovenských e-shopov a neskôr zo zahraničných, v poradí od najnižšej po najvyššiu zľavu. V čase písania článku boli produkty dostupné, ale keďže je to Black Friday, môže sa stať, že sa niektoré medzičasom vypredajú. Pre viac našich kozmetických tipov a recenzie na produkty klikni sem.

Natureal

Slovenský e-shop, ktorý má v ponuke prírodné značky, niekoľko kórejských značiek a aj exkluzívne európske značky v priebehu celého novembra prináša 20-percentné zľavy. Každý týždeň predstavujú inú kategóriu, no keďže viaceré produkty patria do viac ako jednej kategórie, stále máš čas výhodne nakúpiť. V čase písania článku beží 20 % zľava v kategórii rosacea, čo znamená, že zlacnené sú všetky upokojujúce produkty. Stačí zadať kód rosacea20.

Do výberu sme zaradili aj sérum slovenskej značky SIMPL Therapy. Tú sme v redakcii skúšali na vlastnej koži, prečítaj si našu podrobnú recenziu na všetky produkty.

Kremkrem.sk

Slovenský e-shop Kremkrem ponúka 20 % zľavu do 26. novembra s kódom BF2023. Platí na všetko vrátane už zľavnených produktov s výnimkou značiek Lobey a Iloveme. Tento e-shop je exkluzívnym distribútorom obľúbených SPF produktov značky Evy, takže ak sa chystáš na lyžovačku alebo chceš jednoducho ušetriť, vďaka zľave si môžeš urobiť SPF zásoby. Nie je však problém vybrať si aj z iných značiek, pozri náš výber v galérii.

Douglas

Sieť drogérií Douglas ponúka krátkodobejšie zľavy a len na vybrané značky. Ak však zháňaš darčeky pod stromček, tak 30 % zľava na Estée Lauder, Bobbi Brown, Origins a Clinique určite poteší. Platí len do 23. novembra. V našom výbere sú prevažne veci vhodné aj pod stromček, najmä vianočný box ideálny pre mamy (alebo otcov), ktoré chcú spevniť pokožku.

Kiehl's

Kiehl's berie Black Friday vážne a v ponuke majú zľavy podľa výšky nákupu: 25 % zľava pri nákupe nad 40 € a 30 % zľava pri nákupe nad 150 € platí do 26. novembra a v košíku sa ti započíta automaticky. Zľava sa nevzťahuje na vianočné súpravy a adventný kalendár, no rovnako ako pri bežných nákupoch dostaneš na výber 5 vzoriek k nákupu zadarmo. Keby sme nakupovali my, tak by sa v košíku zrejme objavili tieto produkty:

Marionnaud

Výbornú akciu na parfumy spustila parfuméria Marionnaud. Objednávať môžeš priamo zo slovenského e-shopu, takže doručenie je rýchle a nákup pohodlný. Na luxusných značkách ako Mugler či Chloé môžeš ušetriť až 40 %, pričom akcia platí do 26. novembra. Zľavy platia len na niektoré vybrané produkty, tieto by sme do košíka hodili my:

Glasskin

Rovnako do 40 % môžeš ušetriť v slovenskom e-shope s kórejskou kozmetikou Glasskin. Ich čiernopiatkovú zľavu si vieš v košíku vyklikať s kódom BLACK, v ponuke sú zľavy od 15 do 40 %. Akciové ceny platia do 27. novembra a len do šiestej večer.

My by sme si do košíka dali len virálne veci, na ktorých ušetríš aspoň štvrtinu ceny.

The Ordinary + NIOD

OG značka všetkých skintelektuálov má každoročne vždy rovnaký prístup k Black Friday: zľava 23 % platí na kompletnú ponuku značiek The Ordinary a NIOD. Chcú týmto ľudí motivovať k pomalým a premysleným nákupom. Tento rok pridali aj výnimočnú 50 % zľavu na ich peptidové formulácie značky NIOD, známe pod skratkami CAIL a CAIS, keďže formulácie zjavne chystajú znovu prerobiť. Posledné kusy séra sú stále v čase písania článku dostupné.

Nezabudni, že v webstránky Deciem vieš objednávať aj v EÚ a poštovné je zdarma už nad 25 €. A neponáhľaj sa, zľavy platia celý mesiac.

The Inkey List

Ďalšia čierno-biela a populárna značka ponúka 25 % zľavu na všetko na webe. Z ich stránky nakúpiš pohodlne aj v Únii, pričom akcia platí takmer na všetko vrátane súprav. Kompletnú rutinu vrátane SPF-ka a produktu na pery si tak môžeš vyskladať za necelých 40 eur – za cenovku, za ktorých iné značky ponúkajú sotva čistič na tvár. Naše top výbery nájdeš v galérii nižšie: pridali sme aj niečo, čím môžeš potešiť rodičov.

Niche Beauty Lab

Zrejme najznámejšou značkou španielskeho kozmetického hubu je Acnemy, ktorú zoženieš u nás aj v drogérii. Značka sa sústreďuje na problematickú pokožku a má v ponuke produkty na akné na tvári aj na tele. Vybrali sme tri, ktoré sa zíde mať hoci len do zásoby, keď sa náhodou vyhádžeš. Na všetky produkty však platí 30-percentná zľava, a to až do konca novembra.

MAC Cosmetics

Až 35 % zľava platí online aj v predajniach v Bratislave a v Česku do 27. novembra, stačí zadať alebo pri pokladni povedať heslo VSABLACK23. Podmienkou je kúpiť si aspoň dva produkty. Ponuka sa nevzťahuje na cestovné balenia a ani na tohtoročné novinky, ako Viva Glam, Squirt Plumping Gloss či Studio Radiance. Nezabudni, že online u nás MAC nakúpiš len z českej webstránky.

FOREO

Zľavy až do 50 % ponúka výrobca kozmetických prístrojov na tvár Foreo. Podľa klinických testov tejto švédskej značky znižuje ich masážny prístroj na okolie očí tmavé kruhy až o 70 %. Očné kontúry sú rozjasnené a drvivá väčšina zákazníkov (84 %) hlási, že po použití majú sviežu a prebudenú tvár. Nehovoriac o ich čistiacich sonických kefkách či svalových stimulátoroch, ktoré určite potešia skintelektuálov pod stromčekom. Tu sú tri najlepšie zľavy od značky Foreo, ktoré sme našli: