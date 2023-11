Lidl spustil Black Friday so zľavami do výšky 70 %. Vybrali sme pre teba 13 produktov s najlepšou cenou

Spotrebi─Źe, pom├┤cky na ┼íport ─Źi veci do dom├ícnosti za super ceny. Tak├║to akciu si rozhodne nenechaj ujs┼ą.

Hal├│, je tu n├íkupn├í hor├║─Źka. Black Friday je v plnom pr├║de a Lidl ide s touto vlnou tie┼ż. Diskont┬áod 20. novembra spustil n├ídielku zliav, ktor├║ si ob─ż├║bi tvoja pe┼ła┼żenka a z├írove┼ł bude┼í ma┼ą aj vybaven├ę dar─Źeky na Vianoce. Na Lidl.sk┬án├íjde┼í viac ako 500 produktov v rozli─Źn├Żch z─żav├ích, pri─Źom pri niektor├Żch u┼íetr├ş┼í aj 100 eur.

Ak sa ti nechce prehliada┼ą kompletn├Ż zoznam, vybrali sme pre teba atrakt├şvne produkty, ktor├ę sa teraz oplat├ş prida┼ą do ko┼í├şka. No dlho svoje rozhodovanie k├║pi┼ą ÔÇô nek├║pi┼ą nena┼ąahuj, t├íto akcia trv├í len do tejto nedele 26. novembra.

Uveden├ę ceny a dostupnos┼ą produktov┬ás├║ aktu├ílne v ─Źase p├şsania ─Źl├ínku. Postupom ─Źasu sa dostupnos┼ą produktov m├┤┼że meni┼ą.

GRUNDIG Smart TV 55ÔÇ│ 4K UHD Android

Pôvodná cena je 499,99 eura, teraz kúpiš za 299,99 eura (-40 %)

Na tomto telev├şzore s uhloprie─Źkou 139 cm sa ti skvelo bud├║ pozera┼ą viano─Źn├ę rozpr├ívky. GRUNDIG Smart TV 55ÔÇ│ 4K UHD Android, ako u┼ż samotn├Ż n├ízov napoved├í, be┼ż├ş na Androide 9 a pon├║ka tie┼ż mimoriadne brilantn├Ż zvuk, a to aj pri n├şzkej hlasitosti.

Zdroj: Lidl

Salter Teplovzdu┼ín├í frit├ęza EK2818HLDL

Pôvodná cena je 129,99 eura, teraz kúpiš za 49,99 eura (-61 %)

Vie┼í, ko─żko r├┤znych ma┼ík┼Ľt m├┤┼że┼í pripravi┼ą v teplovzdu┼ínej frit├ęze? Nevieme ti s├şce poveda┼ą presn├ę ─Ź├şslo, ale je toho naozaj ve─ża. Sma┼żenie jedla v teplovzdu┼ínej frit├ęze je nielen nen├íro─Źn├ę a r├Żchle, ale aj ove─ża zdrav┼íie┬áne┼ż klasick├ę vypr├í┼żanie. Je to preto, ┼że tak├íto frit├ęza funguje na hor├║com vzduchu a spotrebuje ove─ża menej oleja.

Salter Teplovzdu┼ín├í frit├ęza EK2818HLDL m├í objem 3 200 ml, 30-min├║tov├Ż ─Źasova─Ź, termostat do 200 stup┼łov a v├Żkon 1 300 W. Tieto parametre s├║ perfektn├ę na upe─Źenie chutn├ęho kur─Źa┼ąa, zeleniny, hranoliek, steaku a kopec in├ęho. Je na tebe, na ─Źo bude┼í ma┼ą chu┼ą.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST┬« Robotick├Ż vys├íva─Ź so stieracou funkciou

Pôvodná cena je 179 eur, teraz kúpiš za 99,99 eura (-44 %)

Nie je super odsko─Źi┼ą si na p├ír hod├şn von a vr├íti┼ą sa do povys├ívan├ęho bytu? SILVERCREST┬« robotick├Ż vys├íva─Ź so stieracou funkciou SSWR A1 bude skvel├Żm pomocn├şkom do dom├ícnosti.

Tento robotick├Ż vys├íva─Ź pohodlne vy─Źist├ş aj ┼ąa┼żko dostupn├ę miesta a je vhodn├Ż aj na tvrd├ę podlahy ─Źi koberce. Zariadenie m├í a┼ż 6 re┼żimov vys├ívania a nebude┼í sa b├í┼ą, ┼że by robil ve─żk├Ż hluk ÔÇô m├í mimoriadne tich├Ż chod, 65┬áÔÇô 70 dB po─Źas prev├ídzky. Po upratovan├ş sa s├ím vr├íti do svojej nab├şjacej stanice.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST┬« Elektrick├Ż su┼íiak

Pôvodná cena je 69,99 eura, teraz kúpiš za 29,99 eura (-57 %)

Mokr├ę uter├íky ─Źi men┼íie kusy oble─Źenia ti neuschn├║ bohvieako r├Żchlo na oby─Źajnom su┼íiaku. To┬áv┼íak nie je ┼żiadna veda. Su┼íi─Źka je tro┼íku drah┼íia biela elektronika, tak pre─Źo si neu─żah─Źi┼ą t├║to ─Źas┼ą dom├ícich pr├íc?

Elektronick├Ż su┼íiak od SILVERCREST┬« si m├┤┼że┼í upevni┼ą na stenu alebo aj postavi┼ą na podlahu. M├í 8 v├Żhrevn├Żch ty─Ź├ş a teplotu dosiahne a┼ż do 50 ┬░C. Ak si zabudne┼í zobra┼ą oble─Źenie zo su┼íiaka, nemaj strach, ┼że by sa s n├şm nie─Źo stalo. Pom├┤┼że ti ─Źasova─Ź s automatick├Żm vypnut├şm (po 2/4/8/24 hodin├ích).

Zdroj: Lidl

SILVERCREST┬« KITCHEN TOOLS Dom├íca pek├íre┼ł

Pôvodná cena je 99,99 eura, teraz kúpiš za 49,99 eura (-50 %)

Najlep┼í├ş chlieb je predsa ten dom├íci. S touto pek├ír┼łou nemus├ş┼í chodi┼ą do obchodu po ─Źerstv├ę pe─Źivo. Sprav├ş┼í si ho v pohodl├ş svojej kuchyne. Cesto sa miesi, kysne a pe─Źie v jednom zariaden├ş.

SILVERCREST┬« KITCHEN TOOLS Dom├íca pek├íre┼ł EDS SBB 850 E1 ti upe─Źie p┼íeni─Źn├ę chleby, celozrnn├ę chleby, sladk├ę druhy chlebov alebo pokojne aj tren├ę kol├í─Źe. Pek├íre┼ł m├í aj ┼ípeci├ílne programy ur─Źen├ę na bezlepkov├ę pe─Źenie, cesto na rezance, cesto na pizzu, marmel├ídu ─Źi jogurt. Okrem in├ęho si m├┤┼że┼í naprogramova┼ą a┼ż 8 vlastn├Żch receptov s funkciou HomeMade.

Zdroj: lidl







SILVERCREST┬« KITCHEN TOOLS Ru─Źn├Ż mix├ęr s miskou

Pôvodná cena je 39,99 eura, teraz kúpiš za 19,99 eura (-50 %)

Ru─Źn├Ż mix├ęr by mal by┼ą povinnou v├Żbavou ka┼żdej spr├ívnej kuchyne. Najm├Ą pokia─ż chce┼í pripravova┼ą cesto na kol├í─Źe, vari┼ą polievku, pyr├ę alebo pripravi┼ą si chutn├ę smoothie. Ru─Źn├Ż mix├ęr SILVERCREST┬« KITCHEN TOOLS pozost├íva z 10-dielnej s├║pravy, v ktorej n├íjde┼í v┼íetko, ─Źo potrebuje┼í.

S├║prava obsahuje okrem mix├ęra a misy aj 2 mie┼íacie metli─Źky a 2 mie┼íacie h├íky z u┼í─żachtilej ocele, 1 nadstavec na pyr├ę s no┼żom z u┼í─żachtilej ocele a 1 plastov├║ stierku na cesto. Tento ru─Źn├Ż mix├ęr┬ám├┤┼że┼í pou┼żi┼ą pripevnen├Ż k rota─Źnej mise, ale┬ád├í sa pou┼żi┼ą aj samostatne bez nej. Okrem in├ęho disponuje 5 r├Żchlostn├Żmi stup┼łami a funkciou turbo.

Zdroj: lidl

Bestway LAY-Z-SPA┬« V├şrivka Kokos AirJet

Pôvodná cena je 499 eur, teraz kúpiš za 299 eur (-40 %)

Predstav si t├║ kr├ísnu scen├ęriu. Je zima, vonku sne┼ż├ş, ty sa ide┼í nalo┼żi┼ą do hor├║cej vody u teba na terase a k tomu si d├í┼í nejak├Ż ten drink. Dokonal├í idylka. Tak tak├║to dom├ícu pohodu si vie┼í vytvori┼ą s v├şrivkou Kokos AirJet od Bestway LAY-Z-SPA┬«.

Nafukovacia v├şrivka m├í rozmery 180 ├Ś 66 cm a zmestia sa┬ádo nej a┼ż 4 osoby. Ten prav├Ż relax ti dopraje 120 vzduchov├Żch d├Żz, pri─Źom si m├┤┼że┼í vybra┼ą a┼ż 3 stupne intenzity mas├í┼że. Ak sleduje┼í predpove─Ć po─Źasia a vid├ş┼í, ┼że bude mrzn├║┼ą,┬ám├┤┼że┼í si napl├ínova┼ą ohrev v├şrivky a┼ż na 40 dn├ş dopredu. Okrem in├ęho va┼ła ti deteguje teplotu pod 6 ┬░C, a tak sa za─Źne sama ohrieva┼ą.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST┬« Mas├í┼żny vank├║┼í na chrb├ít/na ┼íiju

Pôvodná cena je 34,99 eura, teraz kúpiš za 19,99 eura (-42 %)

Ke─Ć je re─Ź o mas├í┼żi, vank├║┼íe SILVERCREST┬« PERSONAL CARE ti pom├┤┼żu zrelaxova┼ą a uvo─żni┼ą svalstvo. Ke─Ć sa vr├íti┼í domov po ┼ąa┼żkom dni, ─żahni si na ne a nechaj ich pracova┼ą. Vank├║┼íe s├║ ur─Źen├ę na chrb├ít, ┼íiju, ale aj nohy. Na v├Żber m├í┼í dva varianty produktu ÔÇô vank├║┼í na krk a vank├║┼í na chrb├ít.

O poriadnu pohodu sa ti postaraj├║ 4 protichodne rotuj├║ce mas├í┼żne hlavy s vn├║tornou a vonkaj┼íou rot├íciou. M├┤┼że┼í si zapn├║┼ą aj tepeln├║ funkciu so svetlom, tak┼że ┼ąa k tomu aj pr├şjemne zohrej├║. Ak vank├║┼íe pou┼ż├şva┼í opakovane a m├í┼í potrebu vypra┼ą ich, po┼ąah operie┼í v pr├í─Źke do 30 ┬░C.

Variant: Mas├í┼żny vank├║┼í na chrb├ít. Zdroj: Lidl

Nevadent Ústna sprcha

 Pôvodná cena je 35,99 eura, teraz kúpiš za 24,99 eura (-30 %)

Vie┼í o tom, ┼że aj svojim zubom m├┤┼że┼í dopria┼ą vlastn├║ sprchu? Nie, nemysl├şme teraz to, ┼że si vypl├íchne┼í ├║sta vodou zo sprchovej hadice. Nevadent ├Üstna sprcha SMD 24 A1 je ┼ípeci├ílny pr├şstroj, ktor├Ż je ur─Źen├Ż na efekt├şvnu ├║stnu hygienu a vy─Źist├ş ti miesta aj tam, kde sa be┼żn├í kefka nedostane.

M├┤┼że┼í si vybra┼ą, ak├Żm sp├┤sobom si vy─Źist├ş┼í ├║sta. Jeden pr├║d m├í┼í na cielen├ę odstr├ínenie zvy┼íkov jedla, viacn├ísobn├Ż pr├║d na mas├í┼ż ─Ćasien. Intenzitu pr├║du si vyberie┼í v 5 stup┼łoch. Vyberate─żn├í 600 ml n├ídoba na vodu ti umo┼żn├ş pohodln├ę plnenie v pr├şpade dlh┼íieho pou┼ż├şvania.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST┬« K├ívovar s nape┼łova─Źom mlieka

Pôvodná cena je 139 eur, teraz kúpiš za 89,99 eura (-35 %)

K├ívovar by mal by┼ą povinnou v├Żbavou v dom├ícnosti ka┼żd├ęho k├ívi─Źk├íra. Ak miluje┼í k├ívu alebo pozn├í┼í niekoho, kto svoje r├íno nedok├í┼że bez tohto n├ípoja ani za─Źa┼ą, porad├şme ti, ─Źo m├í┼í k├║pi┼ą. Odpove─Ć je predsa jasn├í: SILVERCREST┬« KITCHEN TOOLS K├ívovar s nape┼łova─Źom mlieka SEMM 1470 A.

Tento k├ívovar ti okrem lahodnej k├ívy aj vy┼í─żah├í mlieko. M├┤┼że┼í si teda dopria┼ą jednu alebo dve ┼í├ílky espessa, cappuccina ─Źi latte machiata. Mlie─Źnu penu si vie┼í nastavi┼ą pod─ża toho, ak├║ k├ívu preferuje┼í. ─îistenie tohto k├ívovaru nie je komplikovan├ę, n├ídoba na mlieko, odkvapk├ívacia miska a sitk├í s├║ vhodn├ę do um├Żva─Źky riadu.

Zdroj: Lidl

2 kusy CRIVIT Kettlebell, 10 kg

Pôvodná cena je 79,98 eura, teraz kúpiš za 34,99 eura ( -56 %)

Isto vie┼í, ┼że novoro─Źn├ę predsavzatia id├║ s cvi─Źen├şm dokopy. Pr├íve preto je teraz najlep┼í├ş ─Źas zaobstara┼ą si nejak├ę fitnes n├í─Źinie. Dva kusy CRIVIT kettlebellov maj├║ hmotnos┼ą 10 kg, vhodn├ę s├║ na tr├ęnovanie r├┤znych svalov├Żch skup├şn. V─Ćaka ┼íirokej rukov├Ąti sa ti bud├║ pohodlne dr┼ża┼ą v ruke.

Zdroj: Lidl

HIGH PEAK Kempingová súprava, 5-dielna

Pôvodná cena je 89,95 eura, teraz kúpiš za 59,99 eura ( -33 %)

Hoci teraz nie je ten najlep┼í├ş ─Źas ├şs┼ą stanova┼ą, je dobr├ę pripravi┼ą sa dopredu na letn├║ sez├│nu. Najm├Ą pokia─ż nemus├ş┼í min├║┼ą majland. HIGH PEAK Kempingov├í s├║prava pozost├íva z 5 dielov, ktor├ę nem├┤┼żu na ┼żiadnom festivale ─Źi stanova─Źke ch├Żba┼ą. Cel├Ż set je vhodn├Ż pre dve osoby.

V s├║prave n├íjde┼í dvojmiestny stan (210 ├Ś 150 ├Ś 105 cm) s vodn├Żm st─║pcom 1500 mm, 2 spacie vaky, 2 karimatky a praktick├║ ta┼íku na plece. Stan je vo─żne stojaci, bez kotevn├Żch ┼ín├║r a je vybaven├Ż sie┼ąkou proti kom├írom a podlahou. Cel├║ s├║pravu si m├┤┼że┼í komfortne zabali┼ą do prepravnej ta┼íky a nosi┼ą na pleci.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST┬« Vys├íva─Ź na rozto─Źe

Pôvodná cena je 59,99 eura, teraz kúpiš za 34,99 eura ( -41 %)

Rozto─Źe s├║ drobn├ę ─Źl├ínkono┼żce, ktor├ę vo─żn├Żm okom nevid├ş┼í. Skr├Żvaj├║ sa v perin├ích, matracoch, kobercoch a v podstate v┼íade, kde je prach. Pokia─ż nem├í┼í na ne alergiu, nie s├║ pre teba nebezpe─Źn├ę. No ur─Źite ti nie je ve─żmi pr├şjemn├í predstava, ┼że sa v├í─ża┼í v mikroskopick├Żch stvoreniach, ktor├ę sa ┼żivia odumretou ─żudskou ko┼żou.

Tento mal├Ż vys├íva─Ź od SILVERCREST┬« bojuje nielen proti rozto─Źom, ale aj choroboplodn├Żm z├írodkom a bakt├ęri├ím. Povrchy s├║ sterilizovan├ę ├║─Źinkom UV svetla, ─Źi┼że bez pou┼żitia akejko─żvek ch├ęmie. Zariadenie m├í automatick├ę vypnutie UV svetla ÔÇô zapne sa len pri kontakte s povrchom a so s├║─Źasne stla─Źen├Żm vyp├şna─Źom.

Zdroj: Lidl

Zlacnen├Żch produktov je ove─ża viac. Pozri si kompletn├║ ponuku na Lidl.sk┬áa pusti sa do n├íkupov.