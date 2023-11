Vzácne video z roku 1940: Týmto experimentom dokazovali, že človeka pred bleskom najlepšie ochráni auto

Prečo je auto najbezpečnejší úkryt pred búrkou? Odhalili to už v minulom storočí v raritných záberoch zo 40. rokov.

Je vedecký dokázané, že auto je najbezpečnejšie miesto, kde sa môžeš skryť počas búrky. Potvrdil to viac ako 80 rokov starý experiment. Asi najväčším hoaxom je to, že pred obrovskou elektrickou iskrou ťa chránia pneumatiky, ktoré sú vyrobené z izolantu, a tým je guma. Vedci však zistili, že prvenstvo patrí autu pre úplne iný dôvod, informuje Unilad.

Pokus zo 40. rokov minulého storočia ukázal, že za to môže efekt známy ako Faradayova klietka. Na internete dokonca kolujú unikátne zábery z pôvodného experimentu.

Vysvetlenie je jednoduché. Auto má po svojom obvode kovovú konštrukciu a blesk v podobe elektrického prúdu prejde tam, kde je najmenší odpor. Princíp spočíva vo vlastnosti elektrického náboja, ktorý sa sústreďuje len na povrchu vodiča, nie však v jeho objeme.

„Auto funguje ako Faradayova klietka. Je to kovová krabica. Keď do nej zasiahne elektrický náboj, elektróny sa pohybujú okolo kovu, aby sa náboj vyrovnal,“ vysvetlil po pozretí experimentu komentátor na Reddite. Pojem Faradayovej klietky pochádza od anglického fyzika Michaela Faradaya.

V prípade moderného auta alebo lietadla by to mohlo znamenať, že všetky elektrické obvody vo vozidle sa usmažia masívnym prílevom energie, ale prúd neprejde do interiéru. Pneumatiky teda v skutočnosti neurobia nič okrem toho, že sa roztopia, ak je prúd dostatočne veľký, ale práve kovová karoséria rozptýli prúd a ty si zostaneš dnu v bezpečí.