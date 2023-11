Najnovšie časti The Crown sklamali monotónnosťou a prvkami mystery. Pre toto sa však seriál oplatí vidieť

Austrálska herečka Elizabeth Debicki prináša do sveta popkultúry jednu z najsilnejších a najvýraznejších interpretácií princeznej Diany. Keď sa však na scéne objaví ako duch, na chvíľu začneš pochybovať, či pozeráš správny seriál.

Historická dráma Petra Morgana – The Crown je tu aj so svojou poslednou 6. sériou, ktorá 16. novembra odpremiérovala prvé štyri časti. Keďže sme ich v Refresheri za teba binge-watchli, prinášame ti dojmy aj pohľad na to, čo sa tvorcom (ne)podarilo. Očakávania záveru jedného z najúspešnejších seriálov na Netflixe boli totiž obrovské.



Hoci sa The Crown stal celosvetovo známy a do televízneho prostredia priniesol vskutku unikátne spracovanie života kráľovnej Alžbety II., neobišlo ho ani nepísané pravidlo, že v najlepšom treba prestať. Po zhliadnutí najnovších epizód môžeme suverénne prehlásiť, že „to najlepšie“ v prípade The Crown zostalo ešte v 3. sérii. Z tej si novinka bohužiaľ neberie kvalitu a výrazne odbáča od svojho rukopisu. Naopak doň vkladá monotónnosť, klišé, prekvapivé žánrové prvky a dovolíme si povedať, že aj dávku sklamania.

Prvé štyri časti najnovšej série The Crown nás prenesú do posledných dní princeznej Diany. Zdroj: The Crown/Netflix

Prvé štyri časti divákov prenesú do posledných ôsmich týždňov života princeznej z Walesu a teda do roku 1990. V tomto období zažíva romantický vzťah s Dodim Fayedom, no tiež sa spamätáva z nového života po rozvode s princom Charlesom, ktorý viac neskrýva lásku ku Camille. Diana aj naďalej cestuje svetom, angažuje sa v charitatívnej činnosti a miluje svojich synov, ktorých ochraňuje pred tlakom médií.

Peter Morgan mal ako tvorca seriálu na slávnej streamovacej platforme v rukách obrovského žolíka. Jeho perspektíva na život a smrť Lady Di však zostáva tam, kde všetky doterajšie filmárske počiny o jej živote: pod hranicou priemeru. Pridanej hodnoty sme sa bohužiaľ nedočkali.

Nielenže najnovšie časti absolútne nevyužívajú potenciál, s ktorými seriál prišiel v roku 2016 na Netflix, chýba im správna dynamika a príťažlivosť. Čo mu naopak nechýba je však absolútna predvídateľnosť. Hoci sa editori vyhrali so strihom a množstvom retrospektív, už od prvého momentu, keď vidíme Eiffelovu vežu vieme, čo presne sa stane. Ešte predvídateľnejšia ako dejová línia sú však dialógy.

Prekvapenia, avšak nie veľmi vydarené, naopak nájdeme na strane žánrových prvkov. Tvorcovia sa totiž do historickej drámy rozhodli pridať aj dokumentárny štýl (v časti s výpoveďami fotografov) a dokonca prvky mystery. Keď sa Charlesovi a kráľovnej zjaví Dianin duch, na chvíľu sa zamyslíš, či vôbec pozeráš správny seriál. Vyzerá to ako lacný trik a snaha o vytvorenie momentu prekvapenia či napätia. Pokojne však stačilo zapracovať na lepšom výbere hudby, scenára a hereckého obsadenia.

Diana sa objaví ako duch. Prvky mystery však v seriáli pôsobia ako lacný trik. Zdroj: The Crown/Netflix

Obsadenie v The Crown bolo už v 5. sérii dvojsečnou zbraňou, finálové časti však nie sú výnimkou. Zoznam hercov hlavných postáv je skutočným kameňom úrazu. Rozhodne však nejde o výkony hercov (o ich brilantnosti azda netreba diskutovať), ale skôr o ich transparentnosť a silnú identitu, ktorú si vybudovali v iných filmových či seriálových formátoch. Tú sa im v The Crown nedarí zlomiť. Inými slovami: ani na chvíľu sa nám nepodarilo uveriť, že za iných okolností dokonalá Imelda Staunton, je kráľovna Alžbeta II. a nie démonická Dolores Umbridgova z Harryho Pottera.

Princ Philip sa v predchádzajúcich epizódach mnohokrát cítil zatienený postavením svojej manželky, v 6. sérii je to však práve Alžbeta, ktorá sa dostáva do úzadia. Zdroj: Twitter/@TheCrownNetflix

Nehovoriac o jej televíznom manželovi Jonathanovi Prycovi, ktorého nemožno vidieť inak ako High Sparrowa z Game of Thrones. Akákoľvek snaha byť Princom Philipom v The Crown bohužiaľ vychádza navnivoč. Nejde však o problém na strane hercov, ale produkcie a scenáristov, ktorí v tomto bode zlyhávajú na plnej čiare. Scenár neposkytol dvom uznávaným televíznym hviezdam dostatočný priestor na vyjadrenie svojho hereckého umenia a to ani v dialógoch, monológu či dramatických sekvenciách.

V druhom rade tu scenáristi dokázali, že jedna z najsilnejších ženských panovníčok všetkých čias, kráľovná Alžbeta II., vyznieva v šiestej sérii ako nerozhodná, pasívna a žiarlivá osoba, ktorá (vo väčšine prípadoch) pritakáva Philipovi. V jej prípade sa tak sme svedkami veľmi negatívneho charakterového vývoja, ktorý okrem iného nekorešponduje so silnými povahovými črtami, ktorými bola vo svete známa.

Elizabeth Debicki predvádza v úlohe princeznej Diany životný výkon. Zdroj: The Crown/Netflix





Tieto rušivé elementy vytvárajú v divákovi namiesto komfortu chaos. Stačilo by pritom tak málo. Vezmime si seriálového princa Charlesa, ktorého stvárňuje Dominic West. Bohatý priestor na scéne a prepracované repliky z neho robia hotového hrdinu, ktorému divák odpustí každý prešľap a dokonca ho začína obdivovať. V hlave sa nám preto otvára otázka, či nám tvorcovia neposkytujú trochu subjektívny pohľad na vec.

V prvých štyroch epizódach finálnej série však na všetkých frontoch uspieva najmä Elizabeth Debicki. Do sveta popkultúry sa jej vďaka The Crown darí priniesť jednu z najsilnejších a najvýraznejších interpretácii princeznej Diany. Okrem toho, že jej výzor v seriáli je priam totožný s výzorom skutočnej princeznej, má austrálska herečka bravúrne zvládnuté aj jej pohyby, tón hlasu, akcent a v neposlednom rade, mimiku. Z jedného pohybu očí je cítiť emócie aj myšlienkové pochody postavy.

Elizabeth Debicki sa v seriáli ukázala v perfektných ouftitoch, väčšinu z nich však tvoria plavky. Zdroj: The Crown/Netflix

Zásahom do čierneho je aj obsadenie Salima Dawa, ktorý stvárnil egyptského podnikateľa a miliardára Mohameda Al-Fayeda, ktorý je zároveň otcom priateľa princeznej Diany, Dodiho Fyeda (Kalid Abdalla). Dvojica hercov prináša na obraz vizuálnu aj emocionálnu dynamiku, napätie, ale aj dávku tajomna, ktorá je pre diváka príťažlivá. Okrem toho, že otvárajú veľmi dôležitú a problematickú tému daddy issues, sa k obom postavám viaže aj luxusný životný štýl a prislúchajúca estetika.

Vďaka Dianinymu vzťahmu s rodinou Al-Fayed sa divák dostáva na pompézne lokácie ako sú jachty, vily a najdrahšie reštaurácie v prostredí Saint-Tropez či Paríža. Ide o veľmi sviežu odchýľku od kráľovského dvora. Romantický vzťah s Dodim je nepochybne to najväčšie svetlo, ktoré ju (okrem synov) počas posledných epizód postretlo. Treba uznať, že v spoločných scénach je prítomný komfort, ktorý sme pri jej postave doteraz nevideli. Napriek tomu, že Dodi je z veľkej časti ovládaný otcom, nie je možné poprieť jeho dobré úmysly a lásku, ktorú k Lady Di cíti.

Dianin vzťah s Dodim prináša do seriálu potrebný komfort. Zdroj: The Crown/Netflix

V prvej polovici záverečnej série si naplno vychutnávame aj kostýmy a styling. Kostýmové dizajnérky Amy Roberts a Sidonie Roberts rafinovane spojila sily s tímom make-up artistov a hairstylistov a dosiahli, že Debicki vyzerá ako reinkarnovaná Diana aj s kúskom látky a parochňou. Rovnako však predvádza perfektné kostýmy. Mimo leopardích plaviek, ktorými provokuje paparazzov, sa do pamäti zapíše aj niekoľko outfitov v estetike quiet luxury. Rovnako sa nedá zabudnúť na zelenomodrý sveter Christian Dior či kabelku Lady Dior z prvej časti.

Prepracovaná scénografia a výborné kostýmy sú nepochybne najsilnejšími aspektmi najnovších častí. Ak si fanúšikom historickej drámy, určite ťa neobíde bohatá dávka nostalgie. Novinku na Netflixe ti preto odporúčame vidieť. Kvôli predvídavosti deja a nedostatočnej dynamike si ju však (zrejme) pozrieš len raz. Hoci si nenecháme ujsť ani zvyšok série, ktorá vychádza 14. decembra, niečo nám hovorí, že aj v nej bude nevyužitý potenciál. Ak nás Morgan nedostal do kolien svojím stvárnením príbehu Diany, trochu sa bojíme, že nadchádzajúce časti o Williamovi a Kate sa budú niesť v duchu Hallmarkovského klišé.