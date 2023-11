Ďalší lacný elektromobil na obzore? Renault chystá oživiť slávne Twingo do pôvodnej podoby

S predstavením malého mestského elektromobilu zároveň ohlásil aj svoju novú dcérsku spoločnosť Ampere.

Model Twingo patrí medzi najväčšie ikony segmentu mini áut, v posledných rokoch sa už však vzdialil od svojej pôvodnej predlohy. Súčasná generácia, ktorá aktuálne pôsobí už len na vybraných trhoch vznikla v spolupráci so značkou Smart a so svojimi predchodcami nemá veľa spoločného. To sa však Renault chystá zmeniť, pretože práve predstavil koncept plánovaného nástupcu, ktorým francúzsky výrobca avizuje, že sa vráti ku koreňom. Ako je zrejmé už na prvý pohľad, myslia tým ikonický dizajn, pretože inak pôjde o koncepčne odlišný počin.

Ide o elektromobil, ktorý nebude k dispozícii v 2-dverovej karosérii, ale opäť len ako päťdverák. Nič to ale nemení na tom, že Renault Twingu prinavráti kultový dizajn, ktorý ho sprevádzal najmä vo svojej prvej generácii. Podľa predstaviteľov značky má ísť navyše o jeden z cenovo najdostupnejších elektromobilov – jeho cena nemá presiahnuť hranicu 20-tisíc €, pričom v prípade leasingu bude mesačná splátka menej ako 100 €.

O technických parametroch sme sa zatiaľ nedozvedeli nič, pretože automobilka má v pláne novú, v poradí 4. generáciu Twinga uviesť na trh až o približne tri roky. Jej ambíciou pritom je, že mestský elektromobil nebude potrebovať veľkú batériu, pretože spotreba energie má byť len na úrovni len 10 kWh/100 km. Zaujímavý je aj údaj o samotných emisiách CO2 – tie totiž majú byť za celý jeho životný cyklus (od ťažby materiálov po zošrotovanie) až o 75 percent nižšie než v prípade súčasného konvenčného auta.

S predstavením malého mestského elektromobilu zároveň ohlásil aj svoju novú dcérsku spoločnosť Ampere. Práve pod jej krídlami budú navrhované, vyvíjané a vyrábané nové elektrické modely pre Európu, hoci tie naďalej ponesú označenie Renault. Jej hlavnou úlohou je stlačiť ceny elektromobilov na čo najnižšiu úroveň aby sa tak cenovo vyrovnali so spaľovacími vozidlami.