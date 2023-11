Filmári pracujú na životopisnom filme o Elonovi Muskovi. Pod palcom ho bude mať tento uznávaný režisér

Film o živote kontroverzného miliardára má údajne na starosti uznávané štúdio A24.

Dočkáme sa filmu o živote najbohatšieho človeka na svete Elona Muska. O nahrávaní nového životopisného filmu informoval portál Variety. Snímku má podľa zdroja blízkeho projektu pod palcom známa filmová veľmoc A24, konkrétne uznávaný režisér Darren Aronofsky, ktorý bol nominovaný za najlepšieho režiséra na Oscara.

Od štúdia A24 môžeš poznať kritikmi uznávané filmy a seriály ako Euphoria, The Killing of a Sacred Deer, Midsommar, The Lighthouse či psychologickú drámu The Whale (Veľryba), ktorá tento rok priniesla Brendanovi Fraserovi Oscara za herecký výkon v hlavnej role.

Scenár by mal byť založený na biografii Waltera Isaacsona o tomto technologickom magnátovi a šéfovi spoločností Tesla či SpaceX, ktorá vyšla ešte v septembri tohto roka. Zdroje pre Variety hovoria, že o sfilmovaní Isaacsonovej knihy bola veľká bitka zo strany filmových štúdií, pričom A24 nakoniec vyhrala vďaka najlepšej ponuke.

Nie je to prvýkrát, čo takto sfilmujú Isaacsonovu knihu. Jeho bestseller s názvom Steve Jobs o jednom z najväčších vizionárov modernej doby a zakladateľovi spoločnosti Apple bol v roku 2015 adaptovaný do rovnomenného filmu od štúdia Universal. V hlavnej úlohe sa vtedy objavil herec Michael Fassbender.