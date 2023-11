Takto by podľa AI vyzerali postavy z Harryho Pottera po párty v Berlíne. Vtipné video s nemeckým technom je virálom

Umelá inteligencia pretvorila čarodejnícky svet do prostredia berlínskeho klubu.

„Berlín je moja minulosť, moja prítomnosť a aj moja budúcnosť,“ hovorí Voldemort v koženom kabáte a so slnečnými okuliarmi. Umelá inteligencia dokázala vtipne a výstižne napodobniť, ako by vyzerali postavy známe z filmovej série Harry Potter, ak by žili v súčasnosti v Berlíne.

Postaral sa o to známy nástroj umelej inteligencie Midjourney, ktorý slúži ako generátor obrázkov. Z tých následne urobil animáciu a do prostredia komunity mladých a pártychtivých Berlínčanov zasadil postavy ako Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Lord Voldemort, Albus Dumbledore či škriatok Dobby.

Vtipnú paródiu s hrajúcim nemeckým technom v pozadí a s hlásením metra v nemčine zverejnil instagramový účet @demonflyingfox, ktorého celý obsah je generovaný umelou inteligenciou. V minulosti parodoval aj postavy zo seriálu Breaking Bad či z anime Pokémon.

Vo videu môžeš vidieť filmové postavy komunikovať v úplne novej podobe, no s prispôsobenými ikonickými hláškami z pôvodného filmu. Potetovaný Hagrid so slnečnými okuliarmi napríklad hovorí Potterovi, že nie je Berlínčan. Dobby zas tvrdí, že odteraz žije v Berlíne, a preto je voľný. A Hermiona vysvetľuje, že správne sa vyslovuje Berghain a nie Boerghain, čím odkazuje na známy berlínsky nočný klub, kde hrá prevažne elektronická hudba.