Homer Simpson už v seriáli nebude škrtiť Barta: „Je iná doba, s tým sme už skončili“

„Ty jeden mrňavej!“ už v Simpsonovcoch neodznie. V najnovšej sérii Simpsonovcov sa objavila scéna, ktorá prekvapila všetkých fanúšikov. Homer sa prišiel predstaviť svojmu novému susedovi Thayerovi, ktorý poznamenal, že má silny stisk.

Na to Homer odpovedal, že sa oplatilo škrtiť jeho syna Barta celé roky. Následne to však obrátil na žart a povedal, že to už nerobí a že sa časy zmenili.

Tvorcovia kultového amerického animovaného seriálu tak otvorene potvrdzujú, že skončili s Homerovým škrtením Barta, ktoré trvalo takmer 30 rokov a v seriáli sa to už stalo pravidelnou a akousi ikonickou scénou.

Pravdou je, že Homer svojho syna v seriáli neškrtil už štyri roky a už v tom očividne ani v ďalších sériách nikdy nebude pokračovať. Tvorcovia totiž už nechcú prezentovať domáce násilie ako formu výchovy detí.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK