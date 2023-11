Matthew Perry žiadal scenáristov Priateľov, aby zmenili príbeh, keď chceli, aby Chandler podviedol Monicu

Herec chcel zostať verný svojej seriálovej partnerke.

Len minulý mesiac svetom otriasla správa, že vo veku 54 rokov zomrel herec Matthew Perry, predstaviteľ obľúbeného Chandlera Binga zo seriálu Priatelia. Fanúšikovia legendárneho sitcomu za ním budú smútiť ešte dlho, no zároveň ho budú mať po posledných zverejnených správach ešte radšej.



Ako totiž informoval portál TMZ, herečka Lisa Cash totiž prezradila o hercovi jedno tajomstvo, ktoré len dokazuje, akou dobrou dušou bol. Perry mal totiž v seriáli práve s Cash podviesť svoju seriálovú partnerku Monicu (Courteney Cox), no nakoniec presvedčil scenáristov, aby príbeh zmenili, pretože z toho nemal dobrý pocit.



Veril tomu, že táto udalosť by navždy a zásadne zmenila jeho seriálový charakter, pričom fanúšikovia by mu to nikdy neodpustili. Lisa Cash sa síce objavila v 5. sérii Priateľov v roku 1999 ako letuška, no v pôvodnej verzii scenára mala byť pracovníčkou hotela.

„Chandler a Monica sa mali vo Vegas pohádať o obede s Richardom. Spočiatku v našom scenári ide Chandler do hotelovej izby, objedná si niečo na izbu a ja mu to prinášam ako hotelová pracovníčka. Následne sa rozprávame, smejeme sa, rozumieme si a Chandler nakoniec so mnou podvádza Moniku,“ povedala herečka pre TMZ.

Dvojica vraj všetko najprv normálne nacvičovala podľa scenára, no nakoniec, v deň, keď scénu nakrúcali pred živým publikom, išiel Perry za scenáristami a žiadal o zmenu príbehu. Scéna nakoniec bola predsa len vystrihnutá.

Perry zomrel nečakane 28. októbra vo veku 54 rokov. Príčina jeho smrti zatiaľ nebola odhalená. Podľa orgánov činných v trestnom konaní ho našli bez známok života vo vírivke v jeho dome v Los Angeles.