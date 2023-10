Matthew Perry bral počas nakrúcania Priateľov 55 tabletiek denne. Milovaný sitkom mu doslova zachránil život

Predstaviteľ seriálového Chandlera Matthew Perry bojoval celý život so závislosťou od Vicodinu a alkoholu. Podstúpil 14 operácií, pričom po jednej mu lekári dávali dvojpercentnú šancu na prežitie. Svoj život zasvätil pomoci iným závislým ľuďom.

„Ahoj, volám sa Matthew, aj keď ma možno poznáte pod iným menom. Moji priatelia ma volajú Matty. A mal by som byť mŕtvy.“ Touto vetou začal svoju knižnú autobiografiu predstaviteľ Chandlera v seriáli Priatelia Matthew Perry, ktorý v sobotu zomrel vo vírivke vo svojej vile. Kniha vyšla presne rok pred jeho smrťou, a to 28. októbra 2023.

Americko-kanadskému hercovi visel život na vlásku niekoľkokrát. Všetko sa začalo v roku 1997 po nehode na vodnom skútri. Na potlačenie bolestí začal brať silné analgetikum Vicodin a – rovnako ako seriálový Dr. House – sa od neho stal závislý. K závislosti sa priznal počas nakrúcania tretej série Priateľov, keď bral aj 55 Vicodinov denne, povedal v rozhovore pre People.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Matthew Perry (@mattyperry4)

Nadváha? Alkohol. Príliš chudý? Tabletky

Neostalo to však len pri liekoch. Perry už od puberty holdoval aj tvrdému alkoholu, ktorým sa snažil zvládať svoje depresívno-úzkostné stavy. „Mal som pocit, že ak ľudí nerozosmejem, zomriem. Ak som nedostal takú odozvu, akú som očakával, bol som na prášky,“ zdôveril sa v rozhovore pre magazín.

Tvrdil, že počas natáčania Priateľov nikdy nebol opitý, no bojoval s takou silnou opicou, že sa musel počas scén pridržiavať nábytku, aby nespadol. Na pľaci musel mať často so sebou svojho „mentora triezvosti“ (sobriety coach).

Našťastie, jeho seriáloví Priatelia ho veľmi podporovali. „Mali pre mňa pochopenie a boli trpezliví. Dalo by sa povedať, že ma tento sitkom zachránil,“ povedal pre magazín People. „Je to ako s tučniakmi vo voľnej prírode. Keď je jeden chorý alebo veľmi zranený, obklopia ho ostatné tučniaky a podopierajú ho, až kým nevie chodiť sám. To presne pre mňa urobilo herecké obsadenie.“

Chandler Bing. Úloha z Priateľov, ktorá herca najviac preslávila a zmenila mu kariéru. Matthew Perry za výkon získal nomináciu na Emmy a zapísal sa do sŕdc stoviek miliónov divákov a diváčok. Zdroj: NBC

V knihe dal divákom aj „návod“, podľa ktorého si môžu pri pozeraní Priateľov všimnúť, v akom období sa Matthew Perry zrejme nachádzal. „Ak mám nadváhu, je to alkohol; ak som chudý, sú to tabletky. Ak mám koziu briadku, je to veľa tabletiek,“ napísal.

Spod kosy utiekol viackrát

Hoci sa herec so závislosťou snažil skoncovať a takmer celú mladosť strávil na odvykačkách, nestačilo to. V roku 2000 ho vo veku 30 rokov hospitalizovali pre zápal pankreasu, ktorý si okrem iného zavinil aj nadmernou konzumáciou alkoholu. Krátko nato nastúpil na odvykaciu kúru, tentokrát aj od metadónu a amfetamínov, ktoré tiež užíval. O pätnásť rokov neskôr prezradil, že pre problémy so závislosťou si nepamätá tri roky svojho života – približne medzi treťou a šiestou sériou Priateľov.

V roku 2018 smrť Perrymu doslova klopala na dvere. Následkom zneužívania liekov mu prasklo hrubé črevo a dva týždne strávil v kóme. Lekári mu dávali dvojpercentnú šancu na prežitie.

Keďže jeho srdce a pľúca neboli schopné fungovať samostatne, herca pripojili na prístroj ECMO (mimotelová membránová oxygenácia krvi), ktorý mal zabezpečovať mimotelové okysličenie krvi. V tú noc na ECMO nasadili päť ľudí a Perry ako jediný z nich prežil.

Herec sa však svojej závislosti nevedel zbaviť ani potom. Aby sa dostal k liekom, niekedy predstieral bolesti a míňal státisíce dolárov za súkromné lietadlo, ktoré ho malo dostať k drogám. Denne dostával aj infúzie ketamínu – kontroverzného „sedatíva pre kone“, ktorý sa v súčasnosti skúma aj ako liek na duševné problémy.

Zdroj: Getty Images/Frederick M. Brown

Vo svojich memoároch zhrnul, čo všetko v skutočnosti počas života absolvoval. V priebehu rokov skončil 14-krát v odvykacom centre, 65-krát absolvoval detoxikačný program, podstúpil 14 operácií a viac ako 6 000 sedení Anonymných alkoholikov. Celkovo na liečbu minul 7 až 9 miliónov dolárov, píše Variety.

Počas jednej z operácií sa mu dokonca na päť minút zastavilo srdce. Chirurg mu pri oživovaní zlomil osem rebier. „Povedali mi, že nejaký svalnatý Švajčiar fakt nechcel, aby mu herec z Priateľov zomrel na stole, a celých päť minút ma bil a búšil mi do hrude. Keby som neúčinkoval v tom seriáli, zastavil by sa o tri minúty? Zachránili mi Priatelia opäť život?“ napísal v memoároch.

Jeho cieľom bolo pomáhať ostatným

„Mattyho“ trápenie však napokon nebolo úplne zbytočné. Populárny herec sa rozhodol, že svoje prostriedky využije na pomoc ľuďom, ktorí zažili rovnakú skúsenosť. Spolu s členmi amerického Kongresu loboval za finančnú podporu 86 miliónov dolárov na špeciálne súdne programy pre drogovo závislých. Mnohých z nich totiž odsúdili na väzenie, hoci v skutočnosti potrebovali liečbu.

V roku 2013 dal prebudovať svoje sídlo v Malibu na rehabilitačné centrum pre drogovo závislých „Perry house“, za čo získal ocenenie Champion of Recovery od amerického Úradu pre národnú politiku kontroly drog v Bielom dome. Napísal aj vlastnú divadelnú hru, v ktorej svetu ukázal nadnesenú verziu seba ako alkoholika.

Matthew Perry sa zo závislosti takmer zotavil, ale – ako to už pri týchto problémoch býva – nie úplne. Napriek tomu bol ochotný pomáhať každému, kto za ním prišiel s podobným problémom. „Ak sa ma závislý človek spýta, či mu pomôžem, moja odpoveď je vždy áno, hoci nie vždy viem pomôcť sám sebe,“ povedal herec.

Americká herečka Christina Bianco v nedávnom príspevku na Instagrame pripomenula Perryho pamätné slová: „Po mojej smrti budú všetci hovoriť len o Priateľoch. A som za to rád, teším sa, čo som dokázal ako herec. ... Ale keď umriem, bolo by pekné, ak by sa hovorilo najmä o tom, ako som pomáhal, a Priatelia boli až za tým. Viem, že sa to nestane, ale bolo by to pekné.“