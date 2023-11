Najstaršia dcéra Kanyeho a Kim Kardashian býva radšej u otca. Pochvaľuje si, že na rozdiel od mamy žije bez ochranky

North West matke vyčíta, že keď je u nej, musí mať pri sebe opatrovateľku, ochranku a ešte aj kuchára.

Kim Kardashian a Kanye West sa oficiálne rozviedli 29. novembra minulého roku, no naďalej ich spájajú ich štyri deti. Najbližšie má k otcovi podľa všetkého najstaršie dieťa, 10-ročná North West, tvrdí Kim Kardashian v poslednej epizóde The Kardashians, informuje Elle.

43-ročná podnikateľka sa v novom diele sťažuje svojej staršej sestre Kourtney, North vraj uprednostňuje bývanie v byte u svojho otca a rapera, ktorý si hovorí Ye. „Opäť mi povie: ‚Otec je najlepší. Má to všetko premyslené. Nemá opatrovateľku, nemá kuchára, nemá ochranku, býva v byte. Prečo nemáš byt? Nemôžem uveriť, že nemáme byt,‘“ citovala Kim svoju dcéru.

Zdroj: Instagram @kimkardashian

Kim sa snaží robiť so svojimi deťmi mnoho aktivít. Snaží sa vyhľadávať viac „normálnych“ aktivít a nielen tie prominentné a luxusné. Radšej ich berie na prechádzky a neskôr sa priznala, že najviac im pomohlo a zlepšilo vzťah s najstaršou dcérou spoločné varenie.

North má s otcom veľa spoločného. Vyhlásila, že rada spieva, vystupuje ako jej otec a takisto rada kopíruje jeho outfity. „Často sa stane, že ju nájdeme rovnako oblečenú ako Kanye,“ povedala Kim.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Hed (@xheddy)

Vidieť ju napríklad v modrej mikine Pastelle Kanyeho značky z roku 2005. Na Tiktok dokonca prednedávnom pridala video, v ktorom si obliekla jeho ikonický outfit pozostávajúci z modro-oranžového svetra, zo zelenej košele, z džínsov a zo zlatej reťaze, ktorý mal na sebe počas vystúpenia v šou Total Request Live vysielanom na MTV vo februári 2004.

Zdroj: Getty Images (Theo Wargo/WireImage), Tiktok/@kimandnorth

Posledné mesiace je North na Tiktoku čoraz aktívnejšia, hoci minulý rok dal Kanye dosť jasne najavo, že sa mu to nepáči. Na Instagrame vo februári 2022 sa svojich followerov pýtal, ako má postupovať, keď Kim Kardashian ich dcére dovolí, aby sa prezentovala na tejto sociálnej sieti, na ktorej má North spoločný účet aj s matkou.

Tvrdil, že jeho dcéra, o ktorú sa stará matka, v skutočnosti vystupuje na Tiktoku proti svojej vôli. Na to Kim zareagovala, že ako matka robí všetko pre to, aby svoje deti ochránila, a považuje za správne, keď sa môžu kreatívne vyjadriť cez médium, ktoré umožňuje kontrolu rodičov nad obsahom aj komentármi. „Robí ju to šťastnou,“ dodala Kim na margo svojej dcéry.