Dcéra Kanyeho Westa predviedla na Tiktoku jeho legendárny outfit z roku 2004. Fanúšikom pripomenula éru College Dropout

Vo videu tancuje v uliciach Tokia na skladbu American Boy.

North West, prvorodená dcéra Kanyeho Westa, ktorú má raper s exmanželkou Kim Kardashian, vzdáva hold svojmu otcovi originálnym spôsobom. Na Tiktok pridala video, v ktorom si obliekla Kanyeho ikonický outfit pozostávajúci z modro-oranžového svetra, zo zelenej košele, z džínsov a zo zlatej reťaze, píše Complex.

Ide o legendárny Yeho outfit z éry College Dropout z roku 2004, keď vyšiel jeho prvý sólový štúdiový album s rovnomenným názvom. Vo videu sa spoločne so svojou kamarátkou a matkou Kim nachádzajú v uliciach Tokia a tancujú na skladbu American Boy z roku 2008 od speváčky Estelle, v ktorej má slohu aj Kanye.

10-ročná North dokázala detailne napodobiť outfit svojho otca, ktorý mal na sebe počas vystúpenia v šou Total Request Live vysielanom na MTV vo februári 2004. V ten istý mesiac vyšiel Kanyeho debut The College Dropout a umiestnil sa na 2. mieste v prestížnom rebríčku Billboard 200.

Zdroj: Getty Images (Theo Wargo/WireImage)

Posledné mesiace je North na Tiktoku čoraz aktívnejšia, hoci minulý rok dal Kanye dosť jasne najavo, že sa mu to nepáči. Na Instagrame vo februári 2022 sa svojich followerov pýtal, ako má postupovať, keď Kim Kardashian ich dcére dovolí, aby sa prezentovala na tejto sociálnej sieti, na ktorej má North spoločný účet aj s matkou.

Tvrdil, že jeho dcéra, o ktorú sa stará matka, v skutočnosti vystupuje na Tiktoku proti svojej vôli. Na to Kim zareagovala, že ako matka robí všetko pre to, aby svoje deti ochránila, a považuje za správne, keď sa môžu kreatívne vyjadriť cez médium, ktoré umožňuje kontrolu rodičov nad obsahom aj komentármi. „Robí ju to šťastnou,“ dodala Kim na margo svojej dcéry.