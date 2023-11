Sučka sa stala náhradnou matkou mačiatok. Snaží sa ich kŕmiť vlastným mliekom a túli sa k nim celú noc

V anglickom meste Newmarket si sučka menom Teasel adoptovala šesť malých mačiatok. Jej majiteľka ich našla opustené, a tak sa rozhodla, že im vytvorí dočasný domov, kým nebudú pripravené odísť k novým majiteľom, informuje o tom BBC.

V priebehu niekoľkých hodín si Teasel mačiatka natoľko osvojila, že ich začala kŕmiť. „Môj pes sa rozhodol, že sa o ne bude starať. Netvorí dostatok mlieka, takže ich kŕmim tiež, ale robí všetko ostatné, čo je úžasné,“ uviedla majiteľka Teasel.

„Celú noc je k nim pritúlená. Ak príde niekto, koho nepozná a mačiatka sa zatúlali, zdvihne ich a uloží ich späť do postele,“ povedala. Dvojročná Teasel je domácim miláčikom aj v nemocnici Suffolk Hedgehog, ktorú vlastní jej majiteľka.

Normally not a fan of dogs but I can make an exception in this case, extraordinary levels of squee:

"Jack Russell in Suffolk has become foster mum to abandoned kittens"https://t.co/vXndvvGYqt pic.twitter.com/VV6VqyohSP