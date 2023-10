Emma Stone je sexuchtivé Frankensteinovo monštrum v TOP hodnotenom filme tohto roka Poor Things. V traileri chce zbiť bábätko

Grécky režisér Yorgos Lanthimos vydáva svoj doposiaľ najlepšie hodnotený film celej kariéry v hlavných rolách s Emmou Stone a Markom Ruffalom.

Emma Stone hrá Bellu Baxter – mladú ženu, ktorú z ríše mŕtvych privedie naspäť k životu doktor Godwin Baxter. Príbeh inšpirovaný Frankensteinom zobrazuje ľudskú bytosť stvorenú doktorom – dospelú ženu s transplantovaným mozgom dieťaťa, ktorá začína svet objavovať od nuly.

Učí sa chodiť, rozprávať, ale najviac sa jej zapáči sex. V snímke si ho tak užije až-až, no keďže nemá veľa zábran, uchýli sa aj k násiliu. Snímku Poor Things nakrútil grécky režisér Yorgos Lanthimos (The Favourite, The Lobster) a okrem Emmy Stone si hlavné roly zahrali aj Willem Dafoe a Mark Ruffalo. Recenzenti ju chvália ako azda najlepší film tohto roka. V slovenských kinách vyjde film 8. februára 2024.